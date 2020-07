Le CBD : pourquoi tout le monde en parle ?

Le CBD ou cannabidiol est sur toutes les lèvres. Très populaire depuis quelques années, ce dérivé de cannabis se trouve sous toutes les formes : huiles, chocolat ou encore produits de beauté. Véritable phénomène de mode ou plantes aux vertus avérées pour votre santé ? Nous avons tenté de décrypter la tendance CBD.

© Pixabay / CBD-Infos-Com

Si l’expérimentation du cannabis thérapeutique ne débutera qu’en janvier 2021 en France, le cannabidiol, dérivé non psychoactif du cannabis, fait déjà des émules. Très populaire à l’étranger, il fait de plus en plus d’adeptes en France, parmi toutes les tranches de la population. On le retrouve dans de nombreux produits médicaux mais aussi alimentaires et de beauté.

Des propriétés relaxantes et anti-inflammatoires

Jadis décrié, le cannabis s’est racheté une réputation grâce au CBD. S’il ressemble au cannabis, en a l’odeur et le goût, le CBD ou cannabidiol est quasiment dépourvu de THC, la substance psychoactive qui fait planer son consommateur. Ou il n’en contient du moins qu’une très faible teneur. Mais alors pourquoi tout le monde se l’arrache ? Si le CBD ne contient que très peu de THC, et ne permet donc pas de triper, il détient de nombreuses vertus qui font de lui la plante star de nombreuses boutiques, qui ont axé tout leur business sur cette plante. Pour vous la faire courte, le CBD active certains récepteurs de notre système nerveux, capables d’envoyer des messages à plusieurs parties de notre corps. C’est pour cette raison qu’on lui attribue un rôle de régulateur dans de nombreux processus physiologiques à l’oeuvre dans notre corps, tels que l’appétit, la digestion ou encore le sommeil. Si les études concernant son efficacité sont encore récentes et à prendre avec des pincettes, le CBD serait pourvu de propriétés anti-inflammatoires et relaxantes ayant un effet bénéfique sur le stress, la dépression, l’insomnie ou encore les douleurs articulaires.

Une alternative aux médicaments ?

Souvent commercialisé sous forme d’ huile de CBD , le cannabidiol est largement utilisé pour soulager les petits soucis de santé qui gâchent la vie quotidienne. Il se présente ainsi comme une alternative aux médicaments chimiques. En effet, selon une étude publiée début 2018 par la communauté HelloMD , 42% des utilisateurs de CBD stoppent leurs médicaments traditionnels. L’étude a montré que la plupart des consommateurs l’utilisent pour traiter des problèmes d’insomnie, d’anxiété, de dépression ou de douleurs chroniques.

A consommer sous différentes formes