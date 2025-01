Le Châtelet fait son Jazz Festival : la grande messe hivernale du jazz livre sa 3ème édition

Les réjouissances se déploient sur six jours au Théâtre du Châtelet au cœur de Paris. Du jazz mais pas seulement puisque l’on y écoute aussi de la chanson, de la soul, du blues et de la world music où têtes d’affiches et jeunes pousses vont à nouveau faire swinguer la grande scène.

Son cadre exceptionnel, une vue imprenable sur les berges de la seine, le cœur de ville de Paris et sa salle entièrement restaurée , donnent à cette manifestation une atmosphère des plus particulières. Situé au centre de la capitale, le Châtelet est à quelques pas des lieux emblématiques du jazz à Paris qu’il s’agisse du Sunset-Sunside, du Baiser Salé ou encore du Duc des Lombards, pour n’en citer que quelques-uns.

Le premier grand festival de jazz de l’année se déroule ici. Les parisiens viennent se réchauffer du froid hivernal dans les rondeurs de ce magnifique théâtre où formations jazz et artistes se succèdent en alternance sur la Grande Salle ou au Grand Foyer et continuent sous forme d’after show au salon Nijinski.

Cette année, Olivier Py et ses équipes ont convoqué le meilleur de la scène jazz internationale, des têtes d’affiches emblématiques aux découvertes les plus excitantes du moment. On y va pour écouter du jazz bien sûr, mais aussi chanson, de la soul, du blues et de la world music sur la grande scène.

A l’affiche de cette 3e édition, la soul folk de Awa Ly (05 Février), la pop jazz du compositeur et saxophoniste Thomas de Pourquery (05 Février), le délicieux mélange jazz, blues et soul du Rhoda Scott Lady Quartet (07 Février), un hommage chaleureux à l’immense guitariste jazz Sylvain Luc (08 Février), The Amazing Keystone Big Band autour de l’héritage laissé par Lewis Caroll « Alice aux Pays des merveilles » et George Gershwin (9 Février), sans oublier l’illustre pianiste anglais Jools Holland, créateur de l’un des shows télé et musicaux les plus populaires au royaume uni, Later… With Jools Holland. La légende continue !

Les temps forts du Festival :

05 février : Ouverture avec la chanteuse Awa Ly, qui présentera en avant-première son nouvel album attendu au printemps, suivie du groupe Kolinga, mené par Rébecca M’Boungou, offrant une fusion entre sonorités africaines et jazz contemporain.

06 Février : Performance du saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquery, reconnu pour son énergie débordante et son exploration des frontières entre jazz, pop et rock.

07 février : Soirée dédiée aux femmes du jazz avec l’organiste Rhoda Scott et ses « ladies » – Sophie Alour, Lisa Cat-Berro et Julie Saury – accompagnées des chanteurs David Linx, Hugh Coltman et Emmanuel Pi Djob.

08 Février : Hommage au guitariste virtuose Sylvain Luc, disparu en mars 2024, réunissant une quarantaine de musiciens proches de l’artiste pour célébrer son héritage musical.

09 février : L’Amazing Keystone Big Band propose une relecture des œuvres de George Gershwin, offrant une immersion dans l’univers du compositeur qui a profondément influencé le jazz.

10 février : Clôture avec Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra, promettant une soirée énergique mêlant jazz, blues et R&B.

En parallèle des concerts, la 3e édition du festival propose des ateliers pour le jeune public, des goûters musicaux et des performances au Grand Foyer, qui confirme que le festival le Châtelet fait son jazz est un lieu de rencontre et de partage pour tous les âges.

06 février : La Boutique des petites notes perdues

En devanture d’une Brocante singulière, une drôle de magasinière nous invite à un voyage dans l’univers de la musique, du rythme et du son. En sept tableaux musicaux, ce spectacle jeune public imagé vous invite de la caverne préhistorique aux champs de coton, pour une véritable immersion visuelle et auditive dans le monde de la musique et du jazz ! Recommandé pour les classes de CP, CE1 et CE2. A 10h et 14h30.

08 février : « Jazz & Goûter » est un concept développé par le Sunset Sunside : un rendez-vous chaque dimanche, à l’heure du goûter. Et quand « Le Châtelet fait son jazz », rendez-vous au théâtre pour découvrir le Morgane Dessislava Quartet avec un programme musical autour des œuvres de Walt Disney. Pour cette troisième édition, « Jazz & Goûter » fête nos amis les bêtes ! A 11h.

Jean-Christophe Mary

Du 5 février 2025 au 10 février 2025

Théâtre du Châtelet. 1 Place du Châtelet, 1er. De 5€ à 69€.

www.chatelet.com