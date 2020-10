Le festival du cinéma (cinémed) aura lieu du 16 au 24 octobre à Montpellier

Partagez





Le 42ème festival méditerranéen de cinéma, baptisé “Cinémed” aura bien lieu à Montpellier dès le 16 octobre, durant neuf jours de festivités à Montpellier !

Roselyne Bachelot-Narquin, la Ministre de la Culture l’a dit “Alors que la pandémie limite hélas la circulation des femmes et des hommes, la culture a un rôle essentiel, pour continuer à nous relier par-delà les frontières”. Joint par téléphone, son secrétariat, l’un de ses collaborateurs explique ” Les organisateurs du Cinémed 2020, ont oeuvré pour le maintien de ce festival, qui va respecter rigoureusement les gestes barrières, pour éviter des clusters, masques obligatoires, et gels bactéricides seront positionnés aux entrées des lieux…” Christophe Leparc l’actuel Directeur de Cinémed précise “Nous avons le feu vert des autorités, le protocole sera rigoureux et respecté, les réceptions après projections seront limitées, pas de buffets au comptoir, et les jauges en salles seront positionnées dans le Corum, à l’étage pour respecter la distanciation humaine, dans le public !”

Un programme placé sous l’égide du grand maître italien Federico Fellini…

Avec plus d’une centaine de films à l’affiche, Cinemed offrira pendant ces quelques jours, le meilleur du 7e Art d’hier et d’aujourd’hui en version méditerranéenne.

Comme nous vous l’avons présenté, le Festival du Cinéma Méditerranéen va célébrer la naissance du cinéaste italien Federico Fellini (20 janvier 1920) et proposer pour la première fois en France l’intégrale de l’œuvre du cinéaste entièrement restaurée. C’est une première dans l’hexagone, le challenge est bien là, et les premières réservations téléphoniques pour le festival, confirme que les cinéphiles aimant le réalisateur italien, seront bien au rendez-vous Montpelliérain.

Grand Corps Malade très attendu à Montpellier !

Fabien Marsaud, qui réside depuis peu à Velleron, à quelques kilomètres d’Avignon (c’est sa maison secondaire), est aussi très heureux de revenir à Montpellier “Je suis venu présenté “Patients” avec l’équipe du film et Mehdi Idir, en 2016, nous avons été conquis par Montpellier et son public…J’ai pu trouver quelques jours dans mon agenda chargé (sortie de son album Mesdames) et je serais donc présent pour Cinémed !” précisait l’artiste talentueux et attachant.

Grand Corps Malade a accepté d’être le Président du jury de l’Antigone d’or du 42e Cinemed afin de remettre le Grand Prix à l’un des neuf longs métrages en compétition :

Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo (France, 2020, 1 h 30 mn).

Teddy de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma (France, 2020, 1 h 28 mn)

Si le vent tombe de Nora Martirosyan (France/Arménie/ Belgique, 2020, 1 h 40 mn)

Zanka Contact de Ismaël El Iraki (France/Maroc/Belgique, 2020, 2 h)

Here We Are de Nir Bergman (Israël/Italie, 2020, 1 h 34 mn)

Sème le vent de Danilo Caputo (Italie/France/Grèce, 2020, 1 h 31 mn)

Gaza mon amour de Arab Nasser, Tarzan Nasser (Palestine/France/Allemagne/Portugal/Qatar, 2020, 1 h 28 mn)

Le Père de Srdan Golubovic (Serbie, 2020, 2 h)

Flashdrive de Dervis Zaim (Turquie, 2020, 1 h 40 mn)

Eric Penso, le Maire de Clapiers, Président Délégué de la commission culture et patrimoine historique de Montpellier Méditerranée Métropole, est intervenu durant la conférence de presse “42ème Cinémed”. Le collaborateur de Michaël Delafosse l’actuel Maire de Montpellier, s’est exprimé sur l’intérêt de la ville et de la métropole au sujet des 713 000 euros pour soutenir un festival qui développe la passion du 7ème art chez nos concitoyens…

Une belle programmation !

Le festival accueillera également exceptionnellement les Folies lyriques autour de l’oeuvre de l’un des plus grands compositeurs de musique de films, Michel Legrand, décédé en 2019.

Revendiquant un rôle “pédagogique”, les organisateurs de Cinémed, ont aussi lancé une invitation aux exploitants de la région afin de réfléchir sur l’avenir des évènements cinématographiques de la ville, et la relance de l’exploitation des salles de cinéma, a expliqué son directeur.

Quelque 150 films seront projetés, contre 250 l’année passée.

Le même protocole sanitaire que dans les salles de cinéma sera appliqué avec notamment désinfection des salles entre chaque séance, sera rigoureusement respecté. Pour l’heure à Montpellier, on regarde l’évolution du Covid-19. Jacques Reynes le professeur Montpelliérain des maladies infectieuses poursuit ses travaux autour du coronavirus, et demande à toutes et à tous de rester vigilant en respectant les gestes barrières.

Emmanuelle Béart, Grand Corps Malade, Franck Dubosc, Alexandra Lamy…… Les noms des personnalités annoncées présentes au cœur de l’Hérault dans quelques jours, pour la joie des cinéphiles qui seront présents.

Pour connaître le programme : http://www.cinemed.tm.fr

Eric Fontaine