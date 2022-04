“Le Médecin Imaginaire” le film déboule la comédie du rire !

Partagez





Ce 13 avril, a porté chance à l’équipe du film “Le Médecin Imaginaire” : Gros succès pour le duo Fatsah Bouyahmed & Ahmed Hamidi en “Guest-stars” au CGR de Nîmes, pour une avant-première, qui fût être le 1er gros succès de ce printemps “arabe”…

Pas de panique “Allah akbar”, c’est avec humour bien entendu que, nous avons visionné cette comédie familiale, pour une salle pleine, un public conquis par le duo d’acteur “Alban Ivanov + Fatsah Bouyahmed”.

Pas d’analogie, je vous rassure avec la barbarie du monde, qui hante nos mémoires. Ici le film d’Ahmed Hamidi surfe sur le Maroc de “papa”, les blagues à la Émir Kusturica, et nous fait rire comme dans “La Vache”, film du fréro Mohamed Hamidi…

“Ils en ont dans la chaussure” disait une cinéphile, en sortie de salle. Il faut dire que Ahmed Hamidi a été biberonné dès son enfance, aux films des Charlot, de Louis de Funès, de Bourvil, ou encore plus récemment par “Cherif” la série télévisée où joue le grand Abdelhafid Metalsi (pour les dialogues !!). Pour la série, je ne suis pas sûr, mais question écriture, il fût l’auteur pour “Les Guignols de l’info” de 2000 à décembre 2008, et tout l’amuse.

Un synopsis “haute-couture” !

La mésaventure d’un DJ star au bord du burn-out, immobilisé au fin fond du Maroc, suite à une mauvaise chute, et qui se voit confié aux soins d’un aide-soignant en devenir, malgré son redoublement consécutif aux examens de praticiens. Un docteur, qui n’en n’est pas tout à fait un, un DJ paumé au bled, et une population très rurale, dans ce village en flan de collines, en bord d’océan, forgent une histoire rocambolesque dans ce binôme étrange.

Fatsah Bouyahmed dans le rôle de Abdel Kader…

Fatsah l’avoue ” Je prends facilement l’accent dans la composition de mes personnages, une manière surement de me mettre dans leur peau…”. Abdel en aide-soignant, c’est le bonbon sans l’artifice de l’Haribo. Même ma compagne, dont les ancêtres sont des montagnes de l’Atlas, a vraiment cru au personnage du blédard ! L’acteur Parisien devenu depuis moins de deux ans Marseillais, navigue entre la capitale et le Sud, il n’a pas un brin d’accent (en dehors de la caméra).

Bref l’immersion dans les collines Marocaines, fait penser que Alban Ivanov, dans le film, serait en terre étrangère, voir hostile ? Non, pas vraiment l’histoire est campée dans le rire qui se dégage des scènes. Un coup, on réalise que les figurants du “bled” sont plus vrai que nature, le tout à la sauce de Booder & Smaïn deux policiers décalés et vieux jeu.

Mirleft au Maroc, nouveau terrain de jeu des réalisateurs ?

Ahmed Hamidi l’a rêvé son 1er film, “Le Médecin Imaginaire”, tourné dans la bourgade touristique, c’est vraiment un + pour le Maroc, qui s’ouvre depuis plus de 20 ans aux équipes de cinéma.

Cette étonnante petite ville balnéaire est située au sud d’ Agadir, entre Tiznit et Sidi Ifni, et possède l’une des plages les plus sous-estimées du Maroc, encore naturelle et accueillante.

Pendant des années, Mirleft a été un endroit idéal pour les surfeurs, et aussi pour les hippies des années 70. Ainsi que pour les voyageurs traversant le Sahara, en raison de ses vues magnifiques sur la plage, les collines et les cafés confortables, Mirleft est le lieu idéal, où il est possible de regarder le coucher de soleil.

Mirleft dispose également d’un camping emprunté par les voyageurs roulants, appelé Erkounte Park où les retraités, séjournent dans leurs caravanes ou camping-cars, l’hiver, jusqu’au printemps, ou louent l’un des bungalows sur place.

À quelques kilomètres de Mirleft, à Sidi Ifni, Idriss Lamrini a également posé ses caméras avec son équipe (en 2019), pour “Jbel Moussa”. La petite cité balnéaire cette année 2019 a vu deux productions se tourner dans sa ville.J’avoue moi-même, que connaissant bien cette région d’Agadir et Sidi-Ifni, j’ai écrit un scénario, qui malheureusement est resté dans les cartons, faute d’avoir trouvé un réalisateur !!!

L’Aftas Beach House, Mecque du surf, devenu durant deux mois : Décor de cinéma !

Oui, autre décor et ambiance de nuit (scène musicale), on retrouve avec joie, la plage face à l’Aftas Beach House, surnommée le “la plage Gao du Maroc”. L’inde en myriade de lumière transe, au Maroc ? Presque, on peut voir dans le film une atmosphère digne des Bronzés, le film culte de Patrice Leconte. Malheureusement, cet ancien village de la Côte d’Ivoire, “Galswinda” n’attire plus les touristes et depuis 2005, le site qui a servi de décor pour “Les Bronzés à la plage” est fermé.

Le film qui a coûté 4 millions d’euros, sort le 27 avril plus d’infos ? https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=280917.html

Eric Fontaine