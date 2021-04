Le Secret Gaia Énergie Arnaque ?

Hier je suis tombé sur une publicité du SECRET GAIA ENERGIE qui expliquait comment élever sa vibration.Je suis très intéressé par tout ce qui touche à la spiritualité, de nature curieuse, je me suis pris au jeu et j’ai accepté de donner mon email pour accéder à la vidéo.J’ai pu regarder la fameuse vidéo SECRET GAIA dont tout le monde parle sur internet.

Le contenu était fascinant ! J’ai appris comment aligner ses énergies pour trouver son chemin de vie.Dans la vidéo qui a fait le buzz Corinne Bouvier explique son historie et donne des secrets pour se connecter à son énergie.Je l’ai regardé jusqu’au bout et le contenu était assez troublant et très inspirant !

À la fin Corinne Bouvier nous propose d’écouter un rituel tibétain utilisé par les moines de l’Himalaya pour se connecter à l’énergie de la Terre.Au début, je me suis dit “Encore une arnaque” mais en y réfléchissant à deux fois, je me suis dit que je ne risquai pas grand-chose puisqu’il y a une garantie satisfait ou remboursé pendant 365 jours.

Je savais que les anciennes civilisations ont toujours utilisé des sons pour soigner et se connecter à l’invisible.Alors j’ai pris la décision d’exercer ce rituel tous les jours pendant 30 jours pour voir le résultat. Le Secret Gaia dure 30 minutes.Je m’y suis engagé à le faire tous les matins au calme en faisant le vide autour de moi. Voici les résultats…Dès la première écoute, je me sentais déjà beaucoup mieux, mes tensions se sont relâchées et j’ai dormi toute la nuit alors qu’habituellement je dors très mal.

Au bout du deuxième jour, j’avais repris confiance en moi et le regard des collègues au boulot avait changé.

Au bout de 3 semaines, ma femme m’a annoncée qu’elle était enceinte alors que ça faisait des mois que nous n’arrivions pas à faire d’enfant !

Au bout du 30ème jour, j’ai quitté mon emploi d’ébéniste car mon patron ne me respectait pas et ne me payé pas à ma juste valeur.

Avec le soutien de ma femme j’ai décidé de me lancé à mon compte en tant qu’ébéniste.

1 semaine plus tard j’ai signé un contrat d’une commande de 3 mois pour 15 000€ ! C’Était le plus gros chèque que je n’avais jamais eu de toute ma vie ! C’est tout simplement incroyable ! Je suis certains que le Secret Gaia a eu une influence dans tout ça ! D’ailleurs je ne suis pas le seul, dans le groupe beaucoup de personnes ont réussi à manifester de l’argent, de l’amour, la santé.

En tout cas, je suis redevable à jamais à Corinne Bouvier pour m’avoir aidé, c’est une femme simple et généreuse.Je ne dirais pas que ce rituel marche pour tout le monde mais les personnes qui ont appliqué ont eu des résultats drastiques.Je vous souhaite toute l’abondance et l’amour que vous méritez

Olivier Henri