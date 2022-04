“L’enfer du décor” de Yves Hayat au centre d’art contemporain de Perpignan

Partagez





Depuis le 12 mars, et jusqu’au 22 mai 2022, une rétrospective de l’oeuvre de Yves Hayat est organisée au centre d’art contemporain de Perpignan. L’entrée est libre, et l’exposition parle du genre humain, l’installation des oeuvres se positionne, dans la politique du maire de la ville Louis Aliot, qui prône la naturalisation, mais aussi l’art, où les messages variés, que les artistes font passer. Véronique Lopez alias “Vebeca” l’épouse du maire exprime aussi son émotion à travers les couleurs, comme pour les oeuvres de Yves Hayat, qui s’inscrivent complètement dans ce courant, que la Villa Duflot favorise aussi dans ses expositions. Ce parallèle explique l’analogie que l’on peut retrouver chez Yves Hayat, pour ce choix de présentation, même si l’une fait de l’abstraction et l’autre, un mélange des genres, plus conceptuel https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/expositions/centre-dart-contemporain

Yves Hayat : Cet ex-publicitaire compose son art avec la vision d’un modernisme proche du “Pop-Art”.

Cet artiste né au Caire (Égypte) en 1946 est issu de l’École des arts décoratifs de Nice. Ce n’est qu’en 1974 qu’il a collaboré dans de nombreuses campagnes publicitaires, où il a appris la photocomposition, mais aussi le graphisme et la photographie commerciale. Maître dans l’approche de la photogravure, il se plonge dans la conception de l’art dès les années 90. Manipuler le consumérisme, à travers le prisme de nos actes d’achats, c’est un peu le révélateur idéologique que Yves Hayat affectionne dans son travail d’artiste.

Le mythe de Dorian Gray, où le questionnement de l’écriture d’Oscar Wilde ?

Yves Hayat nous pose aussi la question : Peut-on vivre sans raison ni conscience ? Il est question du vice d’aimer pour soi-même, mais aussi par pure alchimie de l’homme au service d’une cause. Dans son travail, l’artiste évoque l’esthétisme où chacun de nous porte en soi le ciel et l’enfer. Ce thème de la conscience, est aussi le chemin que l’on va entreprendre, en cette veille d’élections.

Kiev n°6 d’Yves Hayat extrait de “parfum de révolte”…

Prémonitoire diront certains, en 2014, cette oeuvre basée sur le Chanel n°5, questionne déjà sur l’annexion de la Crimée par la Russie. Si le goût du slogan a ici des accents politiques, c’est aussi dans cette ville de Perpignan, où le marquage proche du “Rassemblement National”, nous oblige à nous interroger sur l’exode subi que l’artiste a vécu, lors de ces changements de vie dans sa jeunesse http://www.hayat-art.com

L’extrême droite, et les acquisitions du Maire de Perpignan, liées au sort des pieds-noirs…

Comme pour Yves Hayat, Louis Aliot suit aussi ce chemin de l’opportunisme, comme dans le roman de politique fiction de Frederic Deslauriers (2011) “Les Deux-Cents jours de Marine Le Pen”, l’homme fort de Perpignan devient “Secrétaire Général de la Présidence”. À quelques encablures des bureaux de vote, de la république, l’exposition d’Yves Hayat basée sur les objets du fantasme, pourrait bien être le socle, d’un nouvel alinéa politique, par l’élection de l’ex-compagne de Louis Aliot, qui s’en aucun doute pourrait se retrouver dans l’antre du pouvoir, et de sortir de la margelle actuelle, qui plonge Perpignan dans une mouvance, d’une droite rigoriste.

À moins que la migration des peuples, renvoie, cette conscience chère à Yves Hayat qui en choisissant d’exposer dans une ville tenue par l’extrême droite, collabore à mettre du poil à gratter dans les rouages de la ville ?

Eric Fontaine