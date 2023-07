Les Harlem Globetrotters à l’Accor Arena en avril 2024

Partagez





Les Harlem Globetrotters, célèbres pour leur talent légendaire, reviennent en France en 2024 pour offrir un spectacle sportif et humoristique hors du commun ! Peu importe le score, leur amour pour le jeu est au centre de toutes les actions. Depuis plus de 90 ans, ces artistes du basketball ont parcouru les continents avec leur sourire contagieux, offrant un véritable show à l’américaine, mêlant habilement figures de style et bonne humeur.

The Original Harlem Globetrotters

les 6 et 7 avril 2024 à l’Accor Arena

Au-delà d’être une équipe de basketball, les Harlem Globetrotters incarnent un symbole fort de l’histoire américaine, avec ses luttes contre les discriminations. Aujourd’hui, ils défient les conventions de ce sport en proposant un spectacle époustouflant : des dunks fracassants, des swish d’une précision chirurgicale et des dribbles étourdissants qui laissent les spectateurs ébahis. Chaque mouvement est exécuté avec malice et audace, dans leur style inimitable.

Humour et Virtuosité

Avec humour et élégance, les Harlem Globetrotters déconcertent les passionnés de basketball, créant un véritable déluge de techniques et de bonne humeur, sous l’œil complice des arbitres. Leur spectacle émerveille autant les petits que les grands, alliant surprise et captivation.

Les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024, l’Accor Arena – Paris accueillera ces virtuoses du ballon orange pour deux journées vibrantes où spectacle athlétique rime avec éclats de rire. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour une expérience inoubliable en compagnie de ces artistes du basketball hors du commun !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

le samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 à l’Accor Arena de Paris

Tarifs : à partir de 35 euros

