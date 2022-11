Les meilleurs dessins animés et programmes en français

Vous êtes un grand fan de dessins animés ? Ne vous inquiétez pas ! Nous sommes tous des enfants dans l’âme et croyons aux contes de fées. Les dessins animés sont donc un excellent moyen de se plonger dans une atmosphère de détente et de relaxation, d’autant plus que de nombreux dessins animés sont perçus différemment à un âge conscient, de manière plus éclairante. Beaucoup de ces dessins animés français sont des dessins animés français traditionnels et certains sont des dessins animés de renommée internationale traduits en français.

Nous aimons recommander des ressources qui sont facilement accessibles, quel que soit votre lieu de résidence. C'est pourquoi vous pouvez regarder tous ces dessins animés français sur Youtube et certains d'entre eux sur Netflix. Restez à l'écoute alors que nous commençons notre voyage.

Alors, les 10 meilleurs dessins animés français !

Franklin/Benjamin

La plupart des gens connaissent ce dessin animé français qui raconte l’histoire d’une adorable tortue et de ses copains des bois. Est également disponible en français au Canada et en France !

Chaque épisode de ce dessin animé français ne dure que 11 minutes, ce qui en fait un excellent moyen de passer à quelque chose de positif. Franklin et ses amis passent du temps à la maison, à l’école et en jouant à des jeux. Chaque épisode est rempli de dialogues, de thèmes intéressants et d’aventures amusantes.

Babar

Beaucoup ont déjà lu ou vu des illustrations de Babar, mais tout le monde n’a pas vu les dessins animés. La première fois que vous les regardez, ils vous rappellent quelque chose ! Cela peut vous rappeler quelque chose :

Le roi Babar

La reine Céleste.

Leurs enfants

et un tas de bébés éléphants dans leur royaume.

Les épisodes de Babar durent environ 20 minutes et ont une intrigue complète, ce qui en fait une excellente série complète.

La cuisine est un jeu d’enfants

Il s’agit d’un dessin animé français traditionnel qui convient à un large éventail d’âges ! Dans La Cuisine est un Jeu D’enfants, deux enfants apprennent d’un chef, Michael, à cuisiner toutes sortes de plats amusants !

C’est un excellent moyen de se mettre dans l’ambiance pour préparer le dîner quand on est vraiment paresseux, car vous y découvrirez de nombreuses recettes géniales. Les épisodes de ce dessin animé français durent approximativement 8 minutes chacun.

Madeline

Quand on pense à ses rêves de Paris, on pense automatiquement à Madeline ! Basé sur les livres de Ludwig Bemelmans, ce film d’animation suit les aventures d’une petite fille et de ses amis dans un pensionnat à Paris. C’est parfait pour renforcer le rêve de visiter la Tour Eiffel et de passer un merveilleux week-end à Paris !

Simon

Simon est un autre excellent petit dessin animé français sur un petit lapin nommé Simon et sa famille. Simon s’amuse à l’école, fait du vélo, saute dans des tas de feuilles et joue avec sa famille… le tout en français !

L’Autobus scolaire magique et L’Autobus scolaire magique se déplacent à nouveau

Qui n’a pas aimé le Magic School Bus quand il était enfant ? Miss Frizzle est de retour avec sa petite sœur et cette fois, vous pouvez regarder les aventures loufoques et les excursions des élèves de l’école élémentaire de Walkerville en français

Ce dessin animé français est une excellente option pour s’immerger dans le beau monde fabuleux qui manque parfois tant à l’âge adulte. Vous allez adorer regarder les élèves voyager dans l’espace, plonger dans la grande bleue ou dévaler un glacier !

Petit Ours Brun

Le dessin animé traditionnel français Petit Ours Brun est basé sur des livres populaires que tout le monde connaît forcément. Petit Ours Brun vit au quotidien avec sa famille.

La courte durée des épisodes les rend parfaits à regarder, et la nature simplifiée du vocabulaire de tous les jours les rend très peu compliqués, juste ce qu’il faut pour se détendre.

Cinq Rue Sésame

Sesame Street est une émission très appréciée en anglais, mais il existe de nombreuses productions non doublées de Sesame Street dans le monde entier ! En français, la rue Sésame s’appelle “Cinq Rue Sésame” et elle est tout aussi sympathique et amusante que la rue Sésame anglaise.

On y retrouve beaucoup des mêmes monstres, comme Elmo et les Cookie Monsters, mais aussi de nouveaux amis !

Caillou

Caillou est le dessin animé typiquement français qui vient à l’esprit de la plupart des gens et la bonne nouvelle est qu’il existe de nombreux épisodes disponibles sur YouTube. Kailu vit la vie d’un enfant normal d’âge préscolaire avec sa famille et leur chat Gilbert. Je suis d’accord, même avec une description aussi courte, il y a un sentiment immédiat de calme.

Manon

Ce dessin animé original raconte l’histoire d’une petite fille appelée Manon qui passe ses journées dans sa maison de campagne à profiter de la nature et à interagir avec ses amis les animaux. Ensemble, ils tentent de résoudre les petits problèmes qui se présentent à eux. Manon est une pièce merveilleuse pour tous les amoureux de la nature.

Conclusion

Les dessins animés français sont un excellent moyen de se donner une chance non seulement de revoir ses personnages préférés, mais aussi d’en apprendre davantage sur sa langue maternelle, ses traditions et aussi de se laisser distraire par quelque chose de beau. Associés à des livres, des jeux, des chansons et d’autres ressources en français, ces dessins animés français peuvent constituer un excellent divertissement tout en vous ravissant par leur variété et leur facilité.