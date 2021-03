Les meilleurs positions

Si votre pénis mesure moins de 13,5 cm, vous êtes statistiquement en dessous de la moyenne. Mais n’ayez pas peur: pour la plupart des femmes, ce n’est pas un facteur de décision. En fait, la plupart des études ont montré que les escortes ne se soucient pas tellement de la taille du pénis. Pour citer le vieil adage, ce n’est pas la taille de la vague qui compte, mais le mouvement de l’océan.

Certains hommes font l’erreur de se comparer aux stars du porno – les athlètes olympiques du sexe et ils ne sont pas du tout réalistes. Dans l’expérience thérapeutique des psychologues, la plupart des femmes ne parlent pas d’un gros pénis. Je parle d’un homme qui est bon au lit avec une escorte étudiante. Cela signifie qu’il est communicatif et qu’il fait attention à lui.

De plus, si vous savez vous en servir, vous pouvez utiliser le petit pénis à votre avantage. On dit que les hommes avec de petits pénis sont mieux au lit car ils font plus d’efforts.

Position du chien

Si vous avez un petit pénis, en règle générale, vous avez besoin de n’importe quelle position qui facilite la pénétration profonde, vous pouvez donc utiliser toute sa longueur, disent les spécialistes. C’est pourquoi la levrette est une excellente option. Ce n’est pas trop compliqué, cela vous donne une vue supérieure de l’arrière et vous pouvez y arriver un must pour lui donner une stimulation clitoridienne supplémentaire pour une étudiante. Vous pouvez contrôler votre vitesse et votre façon de bouger pour une pénétration maximale et un plaisir absolu.

Cowgirl à l’envers

La position de cowgirl inversée n’est qu’une simple variante de la cowgirl classique. Pour maximiser la pénétration, placez un oreiller sous vos hanches pour être plus haut. Lorsque vous vous asseyez sur le lit ou sur le sol et qu’elle est assise sur vous, le visage tourné, c’est la meilleure solution pour s’asseoir. Pourquoi ça marche? Un levage supplémentaire des hanches rendra l’expérience plus profonde pour elle et vous pourrez utiliser toute la longueur du pénis plus facilement.

Position du bambou

Cette position est excellente car elle vous permettra d’utiliser la jambe de l’escorte étudiante comme levier. Demandez à votre partenaire de s’asseoir sur le sol avec une jambe tendue. Agenouillez-vous entre ses jambes et soulevez l’autre jambe aussi haut que possible pour qu’il repose sur votre épaule. Maintenez cette position pendant les rapports sexuels et utilisez-la comme levier pour tous les mouvements que vous effectuez.

Chauffeur

C’est probablement la meilleure position pour les personnes qui ont un petit pénis. L’escorte étudiante sur Tescort.com peut s’asseoir sur le dos, les genoux pliés vers sa poitrine et l’abdomen relevé de sorte que ses hanches soient soulevées du sol. Le secret est que lorsque vous pliez les genoux pour les soulever et les orienter vers l’arrière, afin que le bassin se soulève le plus possible. Plus tard, vous pourrez vous appuyer sur ses jambes et vous verrez que vous pouvez aller très profondément même lorsque vous avez un petit pénis. C’est une excellente position car ses hanches sont hautes et vous pouvez mieux contrôler vos mouvements. Pour assurer son confort, cette position est idéale pour le lit, le sol ou le canapé.