Les Mondes d’Ewilan – Tome 1: La forêt des captifs

Ewilan ! Cette jeune fille aux pouvoirs étranges, qui parvient à passer de notre monde, à un autre, nommé Gwendalavir !! Après de nombreuses aventures, que vous retrouverez dans « La quête d’Ewilan », la saga fantasy à succès de Pierre Bottero se poursuit sur de belles notes ! Ce premier tome « Les mondes d’Ewilan » intitulé : La forêt des captifs, entraine nos protagonistes préférés, dans une nouvelle aventure aussi éprouvante, qu’initiatique ! Dispo depuis le 4 Novembre.

Le décor :

La forteresse de Gwendalavir … Salim et Ewilan se chamaillent tendrement à propos du retour d’Ewilan sur Terre. Les professeurs de l’Académie l’ont spécialement missionée, afin de collecter des données « culturelles » de l’autre monde, et de les ramener. Après une discussion mouvementée autour de cette mission et du devenir des amies/s rencontrés au cours de leurs aventures, ils croisent le chemin de Manel. Celui ci leur propose de se joindre à lui pour un bon dîner dans la soirée, avant leur départ. C’est autour d’une belle table que l’on retrouve nos trois sbires. Tandis qu’Ewilan et Salim sont excités comme des puces, Manel est plutôt inquiet … Mais, le moment des adieux a sonné !

En un éclair, les deux adolescents se retrouvent sur Terre, et … à peine ont-ils le temps de savourer leur « passage » qu’ils sont immédiatement attaqués par un groupe d’hommes masqués …

Le point sur Les Mondes d’Ewilan :

Une adaptation parfaite de l’univers de Pierre Bottero depuis le début de toutes ces aventures, grâce à Lylian qui réussit une parfaite adéquation entre la version « littéraire » et « l’illustrée » ! Il rend le lecteur complètement fou de cette saga fantasy, en brisant les standards. Ce premier tome des Mondes d’Ewilan propulse le lecteur vers une nouvelle aventure, se déroulant pour le moment principalement dans notre monde contemporain. « La forêt des captifs » s’avère être plus « introspectif » qu’actif ! On assiste à l’évolution des protagonistes principaux, et à la rencontre de nouveaux personnages. La trame de fond change.

Et, elle est mise en valeur grâce aux découpages, aux graphismes, et aux couleurs de Laurence Baldetti, Cecilia Formicola, et Nicolas Vial. Dynamiques, précis, ils donnent un souffle de vie à chaque page !!!

La conclusion :

Le secret de cette saga de Bottero, c’est que les lecteurs évoluent et grandissent avec les personnages !! On a entre les mains, une BD destinée majoritairement à un public adolescent, et pourtant … cette saga aux Éditions Glénat passionne aisément un éventail de personnes de tout âge. Avec cette « suite », tout cet univers des mondes d’Ewilan se transforme, pour donner un mélange moins « merveilleux » puisque l’action principale ne se passe plus dans un monde fantasy. Et plus, fantastique et introspectif. Comme le précepte haïnouk cité sur la couverture : « Si tu veux absolument te battre, commence par te battre contre toi-même. » !!!