"Life on Mars" dans le Off d'Avignon

Après la crise du Covid-19, le festival Off a ouvert ses portes…Alors : “Life on Mars ?” Dans ce cadre de la reprise Avignon présente environ 1000 spectacles dans les théâtres de la ville, c’est la Compagnie Thepsis qui nous a présenté à la salle Tomasi, une mise en scène qui parle de la solitude, mais pas que…

Pour les fans de Bowie, le titre fait référence à la chanson culte du chanteur.

Nous sommes le 22 juin 1973. David Bowie sort le single Life On Mars, extrait de l’album Hunky Dory sorti deux ans plus tôt. Le chanteur a alors 26 ans et avec ce titre, il crée le personnage de Ziggy Stardust. Mais cet extraterrestre flamboyant aurait pu ne jamais voir le jour, on pourrait presque dire qu’il est né d’une frustration.

Certes Thai-son Richardier le metteur en scène, nous pousse dès le titre à la réflexion, sur nous-même, mais aussi sur nos contemporains. La mission spatiale évoquée en prélude de la pièce, avec des migrants ou “humains sacrifiés ?” pour partir de la planète mère, évoque aussi le personnage énigmatique “L’Ange aux ailes de lumière” :

Dans un lointain futur, les Terriens explorent les mondes dispersés dans le cosmos où se sont établis les premiers colons qui ont souvent oublié leurs origines. Deux jeunes agents en mission sur une planète revenue à l’ère médiévale, Jatred et Valika, commettent un sacrilège : ils sauvent une jeune femme enceinte. Celle-ci était condamnée à mort pour s’être unie à un mystérieux et légendaire « ange aux ailes de lumière ». De quoi mettre la planète à feu et à sang.

La nouvelle saga de SF dans l’univers des Planètes Orphelines créé par Julia Verlanger est aussi finalement proche de l’écriture de Thai-son Richardier. Dans le festival du “Off”, on puise souvent dans le réservoir des “Tranches de vie” faut-il rompre la solitude ? “Life on Mars ?” évoque plusieurs scènettes qui toutes ont un point en commun : Nos failles humaines. On retrouvera avec humour le portrait de collègues de travail, ou encore ces héroïnes de la vie que sont les auxiliaires qui s’occupent des personnes âgées. On s’amuse du Consultant muet, on trouve drôle de découvrir des comédiens aux textes bien finalisés, le débat en sortie de salle fait aussi le plein de questions.

Après 1 h 30 de spectacle, on savoure les retrouvailles avec l’équipe de la Cie Thespis, qui eux ont le sourire, et oui quand le public répond “présent”, c’est toute la joie des humains qui s’expriment avec l’étonnante pièce de théâtre, qui nous a fait du bien.

On peut retrouver le programme sur http://www.la-factory.org

Eric Fontaine