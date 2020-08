Mercato-Réal Madrid : Top 5 des pistes !

Le Réal Madrid a vu sa saison prendre fin vendredi face à Manchester City. Les madrilènes, vainqueurs de la Liga, s’inclinent aux portes du final 8 de la ligue des champions. Pour espérer passer cet obstacle désormais infranchi depuis deux saisons, Zinedine Zidane doit améliorer son effectif. Gros plan sur cinq joueurs pistés par le technicien français et la direction du club.

Benoît Badiashile, pour préparer la relève

Avec Sergio Ramos (34 ans) et Raphaël Varane (27 ans), Zidane pense à renforcer sa défense. Malgré la venue de Eder Militao, le coach français a coché le nom de Benoît Badiashile depuis quelques mois. Le défenseur de 19 ans plait énormément au staff madrilène qui voit en lui un futur patron de la défense. La valeur marchande du joueur est évaluée à 34 millions d’euros, lui dont le contrat court jusqu’en 2024. Le Réal Madrid pourrait se frotter à plusieurs cadors européens sur ce dossier. Le Bayern Munich semble également intéressé.

Paul Pogba, Zidane y croit toujours

L’intérêt de Zinédine Zidane pour la pioche est toujours d’actualité. Avec un Modric vieillissant, le coach français doit trouver un remplaçant de la même qualité pour remplacer le croate. Si les précédents assauts pour le mancunien ont échoué, une issue pourrait exister cette saison. L’arrivée remarquée de Bruno Fernandes pourrait faciliter un départ du milieu de terrain français. Si Olé Gunnar Solskjær semble avoir une sensation d’excitation comme jouer au casino gratuitement , Mino Raiola l’agent du joueur cherche un point de chute pour son bijou. Toutefois, le joueur aurait une préférence pour Zidane et le Réal Madrid. Affaire à suivre…

Donny Van de Beek , le plan B

Longtemps évoqué lors du dernier mercato, Donny Van de Beek a finalement préféré continuer à l’Ajax Amsterdam. Cette saison, la direction madrilène tentera encore de recruter l’excellent milieu de terrain néerlandais. Polyvalent, Donny pourrait apporter une option pour suppléer Casemiro ou remplacer durablement Luka Modric. Cette saison, le joueur de 23 ans a été encore au rendez-vous avec 8 buts et 5 passes décisives en 23 matchs. Manchester United reste également à l’affût

Kaï Havertz, la future star du club ?

Le milieu offensif allemand affole tout l’Europe. Kaï Havertz a prouvé cette saison toutes les qualités déjà perçues lors du précédent exercice. Il a porté le Bayer Leverkusen en Bundesliga cette saison, scorant à 12 reprises et délivrant 6 offrandes généreuses. Avec de telles performances, difficile de ne pas se faire draguer par les plus grosses écuries européennes. Le Réal Madrid a ciblé le joueur comme une des cibles pour ce mercato estival. Avec les départs probables de James Rodriguez et Gareth Bale, Havertz pourrait être la nouvelle figure du Réal Madrid . La presse sportive place toutefois Chelsea en pôle dans ce dossier.

Jadon Sancho, un caprice de riche

La signature de Hazard, couplée aux présences de Vinicius et Rodrygo goes laissait le Réal Madrid avec une pléthore d’ailiers offensifs. Malgré ce secteur garni et l’embarras du choix, le club madrilène scruterait Jadon Sancho. Le joueur anglais a encore été un des animateurs de la Bundesliga du côté du Borussia Dortmund. Le club madrilène en signant le joueur disposerait d’une qualité supérieure de joueurs sur les ailes. Si Manchester United semble avoir la main, Zidane et sa direction ont toutes leurs chances.