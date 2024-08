Meute, Rejjie Snow et Yamê ont clôturé le Nice Jazz Fest

Le Nice Jazz Fest s’est clôturé vendredi soir. Lorsqu’on se dit qu’un festival est passé trop vite, c’est qu’il a été réussi. Cette édition 2024 était ambitieuse et, par conséquent, quelque peu risquée. Non seulement la programmation était plus variée que les autres années, en proposant du jazz mais aussi de la soul, du funk ou encore du rap mais aussi de nombreuses modifications ont été apportées pour accueillir les spectateurs (jauge augmentée, offre restauration agrandie, espace pour les enfants, animations, une troisième petite scène pour des jam sessions de minuit à 2h30 du matin). Cette année, les artistes programmés n’étaient pas tous connus du public. Certes, NAS, Jungle et surtout Phoenix ont attiré les foules mais on retiendra aussi les prestations d’autres artistes que l’on a découvert avec beaucoup de plaisir. C’est donc un pari plus que réussi pour ce Nice Jazz Fest nouvelle formule qui a attiré 40 000 spectateurs. Retour sur la dernière soirée, l’une des plus éclectiques et des plus réussies selon nous.

Comme d’habitude, c’est au Théâtre de Verdure que nous avons débuté la soirée à 19h30. Au programme : Kareen Guiock-Thuram, connue en tant que journaliste sur M6. Il y a un peu moins d’un an, elle a sorti un premier album “Nina”, hommage à la grande Nina Simone. Sur scène, sa présence et son charme sont incontestables, si bien qu’il ne lui a pas fallu longtemps pour conquérir le coeur du public. Elle a chanté quelques-uns des titres les plus connus de Nina Simone et s’est permis aussi une incursion dans le répertoire de Brel en interprétant l’indémodable “Ne me quitte pas”. La chanteuse a ensuite cédé la scène à Léon Phal, étoile montante du jazz français. C’est John Cleary qui a clôturé la soirée au Théâtre de Verdure en embarquant le public dans un voyage du côté de la Nouvelle-Orélans.

En première partie, la scène Masséna accueillait l’irlandais Rejjie Snow. Il paraît que c’est le rappeur préféré des membres du groupe français l’Impératrice. Comme on les comprend ! Rejjie Snow n’est pas un rappeur comme les autres : sa voix est grave et sa musique est teintée de hip hop, de jazz et même de rock. Même si on ne comprend pas tous ses textes, on devine (car il les interprète plutôt lentement et distinctement) qu’il aborde des thèmes forts et qui lui sont chers. L’émotion n’est jamais très loin, ce qui est plutôt rare pour un rappeur. Incontestablement, Rejjie Snow fait partie de nos coups de coeur du festival.

On avait entendu parler de Meute, cette fanfare techno venue d’Allemagne, et il n’en fallait pas plus pour attiser notre curiosité. Aussi, quand à 21h30, ces onze musiciens tous vêtus d’uniformes rouges sont montés sur scène, on a tout de suite compris qu’ils allaient mettre l’ambiance sur la scène Masséna. En réunissant la fanfare à la musique électronique, ils ont offert au public un moment dont le Nice Jazz Fest se souviendra. Pendant près d’1h30, tout le monde (ou presque) s’est déhanché. A un moment, l’un des musiciens s’est emparé du micro pour interpréter une chanson. Le concert s’est terminé sur une formidable reprise de “You & Me” de Disclosure.

Après la déferlante Meute, il a fallu attendre plusieurs minutes pour applaudir Yamê. Nous étions curieux de découvrir ce jeune chanteur franco-camerounais lauréat de la Victoire de la musique catégorie révélation. Sur scène, il a rappelé son parcours. Multi-instrumentatiste et autodidacte, il a lancé sa carrière solo en 2020 après avoir écumé les jam sessions à Paris. Sa ténacité a payé puisqu’il a fait les premières parties de Stromae et qu’il est désormais tête d’affiche de plusieurs festivals. Il a clôturé celui de Nice d’une belle façon, avec émotion et sincérité, en interprétant plusieurs titres de son album “Elowi”, où se mêlent le jazz, le soul et le rap.