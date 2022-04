Mon sombre chevalier aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange

Partagez





Comme la plupart des enfants, la jeune Olivia voit apparaître un ami imaginaire dès son plus jeune âge. Malheureusement, il ne se présente pas exactement comme la plupart des amis imaginaires : d’abord, il se matérialise comme un sombre chevalier, sans tête, qui la terrifie souvent et la rassure parfois. Puis, elle est la seule à vraiment le voir.

Pourtant, cet ami va la suivre, tout au long de sa vie, à accepter les changements et les transformations qu’elle va subir.

Mon sombre chevalier, un one shot inquiétant et sombre, disponible le 15 Avril 22 aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange .

Le décor :

Une forêt la nuit … au milieu de la pénombre, on distingue une armure debout devant un lac. Une main gantée de fer récupère la tête d’une jeune fille et la transporte vers sa monture …

Une route … Olivia et sa mère rentrent à la maison. Mais, la petite fille ne semble pas rassurée. Elle se retourne plusieurs fois sur le chemin pour regarder quelque chose qui l’effraie au plus haut point. Après en avoir fait part à son entourage, elle reçoit toujours la même réponse depuis des années : « quelle imagination débordante ! ». Rien de plus. Rien qui puisse la rassurer sur cette étrange apparition qui la suit depuis tellement longtemps, qu’elle même ne se rappelle même plus le jour où elle est apparue. Le fait est qu’elle est la seule à la voir. Ami imaginaire ou fantôme de malédiction ??

Et puis, un beau jour, après avoir bien grandi, Olivia décide d’affronter son angoisse. D’un pas décidé, armée d’un bâton en bois, elle se retourne et s’approche de son « stalker » pour lui demander des comptes. Perchée sur sa monture, cette armure portant sa tête à bout de bras est à présent la plus surprise. C’est vrai que de plus près, même si sa tête n’est pas vraiment à sa place, ce visage entouré de cheveux longs blonds n’a pas l’air si méchant que ça !!

Aussi, commence le début d’une amitié non conventionnelle, entre cette jeune fille et cet étrange personnage. Une relation particulière sans comprendre vraiment d’où elle vient et pourquoi elle la suit partout …

Le point sur la BD :

Un one shot troublant et sombre, aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, que Xulia Vicente nous présente, finalement comme une ode à la vie. On suit les aventures de ses deux personnages principaux tout au long du parcours de vie d’Olivia. Entre lumière et obscurité, humour et situations dramatiques, on découvre leurs faiblesses communes, et leurs différences imprévues. Le scénario est assez complexe et rapide. Ce sombre chevalier, effrayant au départ, devient comme l’ombre de la protagoniste principale. En grandissant, il se rend comme indissociable de sa personne. Ses deux « jeunes » filles doivent composer avec leurs changements au fil du temps : caractère, besoins, adolescence, amour, amitié, le tout en éprouvant une profonde « sympathie » tout au long du scénario.

L’autrice nous laisse dans l’expectative jusqu’à la fermeture de l’œuvre, qui, une nouvelle fois, nous enchante par ses couleurs incroyables et ses graphismes signés.

La fin de ce loop intemporel, comporte les réponses à nos questions, surprend et nous laisse un léger goût amer !!

La conclusion :

Mon sombre chevalier aux Éditions Les aventuriers de l’étrange, nous rappelle à quel point il est important de vivre chaque minute de sa vie comme la dernière. De profiter de ses amitiés, de ses amours, de ses expériences, à chaque minute, quelles soient bonnes ou mauvaises. Que l’on soit accompagnés d’un sombre chevalier aussi charmant et envoûtant ou non, vivre tout simplement ! Une ode à la vie aussi touchante que douloureuse !