Montpellier : Retour sur 800 ans de la Fac de Médecine

Cet automne, marquera à Montpellier, les 800 ans de l’université de médecine de Montpellier. Entre débats, conférences, expositions, le coronavirus a fait également son entrée dans les différents évènements organisés par la ville, un bon moyen pour notre rédaction, d’aller visiter la dernière exposition, dans l’antre de la Fac de Médecine baptisée : Corps à Coeur !

L’année 2020 marque les 800 ans de la Faculté de Médecine de Montpellier. Un anniversaire qui en fait aujourd’hui, la plus ancienne faculté de Médecine en exercice au monde.

Montpellier est une ville singulière. Tout au long de son histoire, elle a accueilli des érudits et des scientifiques de toutes époques et origines. Ainsi, Rabelais, Lapeyronie, Chaptal, Arnaud de Villeneuve, Gui de Chauliac ont marqué son histoire en lettres d’or, et marqué l’éducation de la biologie humaine, jusqu’à nos jours.

Un peu d’histoire est nécessaire, pour comprendre que les “Corpos” à l’heure du Covid-19, ont intérêt à se plonger dans les livres anciens de la ville, à défaut de faire la fête en soirée, désormais reportées ou annulées.L’enseignement médical à Montpellier est né de la pratique, en dehors de tout cadre institutionnel, au début du XIIe siècle.

Ce n’est qu’à partir de 1170 qu’un premier noyau de médecins-praticiens-enseignants forme l’embryon de la future Université médicale. En 1181, un édit de Guilhem VIII proclame la liberté d’enseignement de la Médecine à Montpellier. C’est le 17 août 1220 que le cardinal Conrad d’Urach, légat apostolique du pape Honorius III, concède à « l’universitas medicorum » ses premiers statuts. Un cadre institutionnel s’est ainsi développé autour de l’enseignement médical et le 26 Octobre 1289, le pape Nicolas IV adresse, depuis Rome, la constitution apostolique « Quia Sapientia », à tous les docteurs et étudiants de la ville de Montpellier.

Corps à Coeur : Clap de fin d’expo ce 17 octobre !

On aurait une prolongation de l’exposition jusqu’à Halloween, tant elle nous informe totalement de l’évolution de la médecine d’hier et d’aujourd’hui.

“À la l’université de médecine, les collections de Montpellier sont un témoignage remarquable des méthodes d’enseignement de l’anatomie de la fin du 18e au milieu du 20e siècle, avant l’avènement de « l’anatomie du vivant » et des techniques modernes d’investigation du corps humain” commentait un membre de la fac, durant notre venue.

Comprendre l’être humain, c’est aussi scruter l’homme dans sa totalité biologique, dans sa chair.L’anatomie est une science vivante et dynamique, en évolution permanente, qui est aujourd’hui pleinement entrée dans l’ère numérique médicale pour des usages pédagogiques et médicaux.

“La collection montpelliéraine, riche de plus de 5600 pièces, a un lien direct avec la recherche et l’enseignement de son époque. Elle s’est constituée progressivement de manière collective, grâce aux étudiants et enseignants, et a contribué à renforcer l’identité de la communauté des médecins montpelliérains” nous précisait la mairie de Montpellier.

Les collections des anciens musées Delmas-Orfila-Rouvière, provenant de l’Université de Paris (près de 8000 pièces), sont venues accroître cette collection en 2014 et ont considérablement apportées un plus à ce trésor de la science humaine. Grâce à ce transfert l’Université de Montpellier est aujourd’hui dotée d’un ensemble patrimonial de premier plan.

« Corps à cœur » présente une sélection d’objets et de pièces d’anatomie historiques, mis en regard de l’imagerie médicale actuelle http://www.facmedecine.umontpellier.fr

Trois thèmes sont déclinés : la diversité des supports pédagogiques, la description du corps humain, et enfin les pathologies et les thérapies.

Eric Fontaine