Musée de la Romanité : Nîmes fait renaître la civilisation Étrusques !

Le musée installé face à l’édifiant édifice romain (les arènes), impose son architecture fait de matériaux de verre et de fer, jusqu’au 23 octobre 2022, “Étrusques, une civilisation de la Méditerranée”, nous informe qu’un peuple est né, mais a également disparu.

L’exposition est avant tout, un parcours pour les visiteurs, qui auront l’occasion de découvrir les fondements d’une civilisation perdue. Certes, par ces temps troublés du retour de la guerre aux portes de l’Europe, “Étrusques”, nous apprend que l’organisation des peuples, passe souvent par l’hégémonie politique, de certaines idées, de violence, d’abnégation aussi, pour celles et ceux qui doivent perdre une partie de leur culture !

Un peu d’histoire…

De l’art de décrypter la volonté divine, ou la mémoire des peuples est détenu, par l’élaboration d’un pouvoir central. Par cette phrase, une civilisation, peut entrer en résonance avec l’histoire. Le musée a organisé l’exposition autour de grands thèmes, ou de sections.

Passé la fête, place au sacré dans une section de l’exposition. “Les Etrusques sont considérés comme le peuple le plus religieux, qu’il soit parce qu’ils croient que le monde entier est géré par les divinités et que tout signe doit donc être bien interprété”, expose une spécialiste lors de la visite guidée au musée. Conséquences : les arts divinatoires étaient pris très au sérieux chez les étrusques, vis à vis de leurs voisins, plus enclin de faire la guerre.

La foudre, le vol des oiseaux ou les entrailles des animaux étaient ainsi autant d’outils pour tenter de décrypter la volonté divine, la civilisation croyait à plusieurs entités. Matérialiser cela, que l’on peut scruter à travers une animation, c’est comprendre que par exemple, figure le “foie de Plaisance”, une reproduction d’un foie ovin divisée en seize sections dont chacune était associée à une divinité, de quoi associer le spirituel et l’imagination.

Les Étrusques ont inspiré d’autres cultures !

Depuis la nuit des temps, les Étrusques sont considérés comme un peuple singulier, fascinant et mystérieux sont les mots qui décrivent le mieux, la fondation de leur idéologie. Les historiens aiment à les définissent comme étant « portés sur le passé, différents de tous les autres, et surtout dans une société ésotérique complète ».

Guerriers, comme ils aimaient à se définir : “Des gens de la terre mais aussi de la mer, capables d’imposer pendant des siècles un véritable contrôle commercial sur toute la Méditerranée avec les Phéniciens et les Grecs, voilà une définition, que je pense correspondre à cette peuplade” explique un historien de cette civilisation !

En clair : L’histoire de ce peuple d’habiles navigateurs et d’artisans raffinés se développe à partir du IXe s. av. J.-C., connaît son apogée entre le VIIe et le Ve siècle, et finit par tomber progressivement sous la domination de Rome, entre le IVe et le Ier s. av. J.-C.

L’exposition se veut avant tout éducative et ludique. Avec la définition , le cadre historique de l’époque, et l’intérêt de révéler, la diversité des contacts entre les Etrusques et des autres peuples de la Méditerranée, s’avèrent d’offrir aux visiteurs un véritable livre ouvert sur les pages de l’histoire, avant la venue des romains.

“Rome” est ainsi apparu sur les cendres des Étrusques, un résumé un peu court, pour en fait, plus envisager un socle culturel, d’une civilisation certes, oubliée, mais surement plus moderne par la philosophie de son organisation. L’exposition, inspire et confirme, que Nîmes a un vrai savoir-faire sur le devoir d’informer, le devoir de mémoire. Dans ce sens le musée de la romanité, réitère la tradition des grandes expositions à thème, pour notre plus grand plaisir.

D’autres infos :https://museedelaromanite.fr

Eric Fontaine