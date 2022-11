Nature Humaine-Humaine Nature à la Fondation Vincent Van Gogh Arles jusqu’au 10 avril 2023

Partagez





Encore une fois, l’exposition thématique organisée du 11 novembre 2022 au 10 avril 2023, laisse la place à 14 artistes qui ont basé leur travail ou leur expérience artistique, sur la complexité des interactions entre l’humain et la nature.On peut, largement penser que les artistes eux-mêmes sont mobilisés pour que notre planète, arrête de subir les démons des hommes. Aujourd’hui, le collectif de talents est d’autant plus indispensable, que le monde va mal.

Nature humaine – Humaine nature

11 novembre 2022 – 10 avril 2023

GILLES AILLAUD — ED ATKINS — VALENTIN CARRON — GYÁRFÁS OLÁH

SHARA HUGHES — JOCHEN LEMPERT — DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ

OTOBONG NKANGA — ROBERT RAUSCHENBERG — PAMELA ROSENKRANZ

GISÈLE VIENNE — YUYAN WANG — LUIGI ZUCCHERI — VINCENT VAN GOGH

Bice Curiger, Julia Marchand et Margaux Bonopera expliquent “L’intrusion de l’artificiel et du numérique dans nos domaines vitaux, dans notre quotidien et dans nos corps, est également mise en lumière, à travers certaines oeuvres de l’exposition, afin de mieux éprouver ce que sont devenus, pour nous, l’élémentaire et l’essentiel”

Si la nature constitue l’un des principaux sujets picturaux que Vincent van Gogh explora, c’est également le milieu grâce auquel il déploya une lucidité joyeuse et créatrice. Depuis la Provence, il avouait sans encombre commencer à « sentir davantage l’ensemble de la nature »dans laquelle il vivait. Ce résumé que l’on peut lire dans certain média, ou livre d’histoire, revendique une certaine idée que le peintre avait lors de la conception de tableaux. De nos jours, si par la magie du temps, Van Gogh, revenait sur terre, c’est sans aucun doute, qu’il serait de tous les combats, pour préserver cette planète qu’il chérissait au fond de son coeur.

En l’occurence, l’exposition s’appuie, sur l’ambition du peintre d’élaborer son œuvre dans un rapport direct avec le vivant, l’exposition thématique « Nature humaine – Humaine nature » propose, de mettre en avant la sensibilité du collectif d’artistes, qui eux aussi, peuvent s’emparer de l’idée d’une nature vierge ou colorée, pour témoigner des bouleversements liés à nos conceptions et représentations du monde chamboulé.

En partant notamment de “Arbres”, peinture à l’huile réalisée par Vincent Van Gogh, et en s’attachant au mot « nature », l’exposition explore également les nouvelles technologies, la science ainsi que les sciences sociales, qui ont fondamentalement modifié notre perception de ce qu’est le vivant. Les œuvres présentées, réalisées entre autres par Valentin Carron (1977), Otobong Nkanga (1974), Shara Hughes (1981) ou encore Ed Atkins (1982), évoquent la volatilité de ce monde en perpétuel changement, surement dont les couleurs des tableaux sont les uniques parures de l’imaginaire de ces artistes qui s’interrogent.

Le travail de Pamela Rosenkranz (1979), puise sa source, dans une certaine matérialité scientifique ou médicale afin d’interroger, nos croyances autant que nos objets quotidiens, ou celui de Yuyan Wang (1989), qui capte des images en morceaux, et en montage saccadé, le tout issu d’internet.

L’exposition Arlésienne, s’intéresse, également aux relations, complices ou différentes, qui unissent les artistes et le monde végétale et/ou animal, à l’image du partage “cosmique”, de ce qu’on peut percevoir chez Luigi Zuccheri (1904-1974), Gilles Aillaud (1928-2005) ou encore Daniel Steegmann Mangrané (1977). Au fond, sur certains tableaux, on pourrait voir aisément la main divine de Dali, qui lui aussi, aurait pu s’inviter dans cette grande messe de la nature humaine.

Le principe de la visite à la Fondation Van Gogh, est de joindre l’utile à l’agréable. On passa facilement à la librairie, des lieux qui offre un grand nombre d’ouvrages, sur la littérature artistique.

Une exposition à voir et à parcourir durant deux bonnes heures, pour analyser et scruter, ces oeuvres qui réveillent nos sens artistiques.http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org

