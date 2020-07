Nice : les Trois Coups de Théâtre du TNN

Pour sa première saison à la tête du TNN, Muriel Mayette-Holtz vient de dévoiler une programmation riche et variée, qui va s’articuler en trois temps. Afin de renforcer ses liens avec le public, elle a décidé de nous donner tous les jours rendez-vous à 19h, dès le 1er juillet, pour des lectures, des impromptus de théâtre, de la danse, ou des intermèdes musicaux, en plein air et gratuitement. A l’automne, la salle du TNN proposera plusieurs spectacles à une offre tarifaire adaptée. Enfin, à partir de décembre, prendra place la saison d’hiver et de printemps avec 41 spectacles. Comme au théâtre, le TNN va donc frapper « Les Trois coups ».

Les Rendez-vous de l’été

Du 1er juillet au 28 aout, le TNN sort de ses murs et va à la rencontre du public. Dans un premier temps, du 1er juillet au 22 août à 19h, au kiosque TNN, sur la promenade du Paillon, auront lieu Les Contes d’Apéro avec une programmation variée. Ensuite, les 26, 27 et 28 août à 19h30, Muriel Mayette-Holtz mettra en scène Marivaux sur le très beau site de la colline du Château.

Le Préambule de l’automne

Le public pourra revenir au théâtre, dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur. De septembre à novembre, cinq spectacles seront proposés avec une offre tarifaire adaptée.

La création des Parents terribles de Jean Cocteau, dans une mise en scène de Christophe Perton avec notamment Charles Berling, Maria de Medeiros et Muriel Mayette-Holtz.

de Jean Cocteau, dans une mise en scène de Christophe Perton Edouard Signolet proposera deux créations : la Bande-annonce Goldoni et Petite leçon de zoologie à l’usage des princesses .

proposera deux créations : la et . La Double inconstance de Marivaux dans une mise en scène de Galin Stoev, qui débutera à Nice sa tournée nationale.

de Marivaux dans une mise en scène de Galin Stoev, qui débutera à Nice sa tournée nationale. Larsene Magie

La saison d’hiver et de printemps

A partir de décembre 2020 et jusqu’à mai 2021, ce sont pas moins de 41 spectacles qui seront proposés au public, dans une programmation riche en grands auteurs des répertoires classiques et contemporains, cirque, danse, spectacles jeune public, marionnettes, musique…Parmi les temps forts de cette saison : la Comédie-Française, les Ballets de Monte-Carlo, Nicole Garcia, Jacques Weber, Edouard Baer, Marie N’Diaye ou Simon Abkarian avec sa pièce Electre des bas-fonds qui vient de remporter plusieurs Molière.

Pour plus de renseignements : www.tnn.fr