Nuits polaires 2026 : immersion glacée au Théâtre de la Tour Eiffel

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Nuits polaires 2026 : Le voyage prend des airs d’aventure extrême. Grand Nord Grand Large invite explorateurs, scientifiques et artistes à partager leurs expéditions hors normes au Théâtre de la Tour Eiffel, pour une journée immersive entre récits polaires, images fortes et émotions brutes.

Une plongée fascinante dans les mondes extrêmes

Un rendez-vous unique au cœur de Paris

Le dimanche 7 juin 2026, Paris va vibrer au rythme du froid polaire. Grand Nord Grand Large organise une nouvelle édition des Nuits polaires 2026 au Théâtre de la Tour Eiffel.

De 14h à 20h, le public est invité à une immersion totale dans les terres les plus extrêmes de la planète. Conférences, projections, rencontres et dédicaces rythmeront cet après-midi hors du temps.

L’objectif est simple : faire ressentir la puissance du Grand Nord et du Grand Sud, sans quitter la capitale.

Nuits polaires 2026 : des explorateurs et scientifiques en première ligne

Mathieu Blanchard, entre effort et introspection

Athlète d’endurance, Mathieu Blanchard présentera son film inédit L’Appel du silence.

Un récit tourné lors de la Yukon Arctic Ultra, une course de 600 km en conditions polaires extrêmes.

Plus qu’un défi physique, c’est une expérience intérieure. Le froid, l’isolement et la fatigue deviennent ici des moteurs de transformation.

La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Science, exploration et engagement

Autre moment fort : la rencontre entre la glaciologue Heidi Sevestre et l’explorateur Matthieu Tordeur.

Ils reviendront sur leur expédition Under Antarctica, mêlant aventure extrême et collecte de données scientifiques sur la fonte des glaces et le climat.

À leurs côtés, l’artiste Férial présentera ses photographies réalisées au Groenland, entre esthétique polaire et enjeux environnementaux.

Enfin, un moment particulièrement émouvant réunira la photographe Christine Dufossé et Vincent Dufour, spécialiste des régions polaires, autour d’une expédition au Spitzberg.

Grand Nord Grand Large : l’esprit des terres extrêmes

Depuis 1982, Grand Nord Grand Large organise des voyages dans les régions les plus isolées du globe : Groenland, Spitzberg, Antarctique ou encore toundras lapones.

Chaque expédition est pensée comme une expérience sensorielle forte. Le froid, le silence et l’immensité deviennent des guides. L’humain, lui, se retrouve face à l’essentiel.

Les Nuits polaires 2026 condensent cette philosophie en une journée accessible à tous.

Infos pratiques

📅 Date : Dimanche 7 juin 2026

🕒 Horaires : 14h – 20h

📍 Lieu : Théâtre de la Tour Eiffel – 4 Square Rapp, 75007 Paris

🎟️ Tarif : 10 € la place pour l’ensemble de la journée

🎤 Format : Conférences, projections, rencontres, dédicaces

Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir les Nuits polaires 2026 ? Un événement rare à Paris qui mêle aventure, science et émotion. Les Nuits polaires 2026 offrent un voyage sans quitter la capitale. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour les curieux, les passionnés d’exploration, de nature extrême et de récits humains inspirants. ⏳ Durée / rythme

Un format fluide de 6 heures, alternant films, conférences et rencontres sans temps mort. ⭐ Points forts :

✔ Intervenants de très haut niveau

✔ Images et récits immersifs

✔ Programmation variée et vivante ⚠️ Points faibles :

– Format dense en peu de temps

– Peut être très spécialisé pour les novices 🎯 Verdict clair :

Un rendez-vous captivant et inspirant. Idéal pour voyager loin sans quitter Paris.

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