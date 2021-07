OFF Avignon 2021, 4 spectacles testés dans le festival

Partagez





Depuis le 7 juillet, les festivaliers ont repris la route des théâtres. À cette occasion, nous avons testé 4 pièces que nous avons sélectionnées, pour leur bon “bouche-à-oreille”. Dans le Off d’Avignon, il faut savoir sélectionner des créations originales, mais aussi avec un intérêt culturel évident. Nous vous proposons une immersion dans une édition qui bat son plein, depuis l’ouverture.

On a donc privilégié des compagnies de théâtre connues, pour l’innovation de la mise en scène, mais aussi pour le jeu des comédiens. Si le choix se porte sur aussi la composition des textes, c’est avant tout la physionomie générale, qui importe le plus, à notre goût. Pour la première semaine de marathon théâtral, tout était réuni, pour vous proposer ce choix particulier :

Qu’est-ce que le théâtre ?

C’est une pièce des deux comparses Hervé Blutsch & Benoît Lambert, déjà une référence dans l’écriture, une bonne raison d’aller trainer notre caméra au “Nouveau Grenier”, le lieu installé dans un établissement d’enseignement, nous permet dans la salle “Le Foyer” d’avoir du calme et surtout une bonne climatisation adaptée pour les 32 degrés affichés en extérieur.

Le binôme Loïc Auffret & Claudine Bonhommeau a de quoi nous séduire aussi : 1ère présentation du scène avec un tableau, sur une enquête d’opinion au sujet des Français et du théâtre ! Une constatation pour nous de savoir que cet art populaire conserve tout son vernis, malgré un taux assez faible, pour “aller au théâtre”. Que l’on se rassure les deux comédiens composent avec leur passion, ils communiquent leur savoir et le public s’en amuse beaucoup. Bref quand deux comédiens s’embrassent, on pense quoi ? Telle est la question, pour une pièce qui surfe sur l’art “dramaticocomique”, en inversion des mots et des intonations, qui respectent l’intensité du sujet : Qu’est-ce que le théâtre ?

Pour notre deuxième soir dans la Capitale du théâtre, Avignon la rieuse, nous a conduit aux portes de La Manufacture, tout un symbole pour nous amateurs d’art, de découvrir “Pollock de Fabrice Melquiot, un “Nightshot” avec deux talentueux comédiens : Jim Fletcher & Michelle Stern…Une pièce performante sur la vie du peintre et de sa compagne. On est sublimé par l’interprétation de Jim, qui incarne physiquement et spirituellement Jackson Pollock. Le spectacle se décline en plusieurs temps, en anglais et traduit simultanément sur le mur du fond du théâtre.

Pollock, un jeu subtil entre deux grands comédiens…

Toute la pièce évolue dans des mouvements corporels et un jeu constitué de tableaux peints sur des surfaces transparentes, permettant de générer de la couleur, des formes, et permettant au duo, face au public de jouer ensemble, en produisant un happening. C’est bouleversant.

La Ligne Solaire

Côté couple dans la vie et sur le plateau, cela donne un spectacle étrange, entre les écrans “loft” et le public assis en voyeur. Le couple se déchire à 5 heures du matin, même si la scène en réalité se passe à 18 h 15 à “La Caserne” un théâtre Avignonnais bien connu des festivaliers. Emma Barcaroli et Mathieu Saccucci vous feront rire aux éclats dans des scènes bien structurées par Ivan Viripaev, une référence dans le monde du théâtre.

Life on Mars ?

On a tous en tête la chanson de Bowie, on pense tous à la solitude de l’espace, on s’imagine le temps qui ne s’efface jamais. Mais à t’on pris conscience que nos vies sont en fait en réalité, avec nos prochains. Thai-son Richardier est le metteur en scène, il a composé sa pièce par tranches de vie, c’est drôle et émouvant. Les scènes composées de cinq comédiens fusent. Les dialogues sont centrés sur les sujets abordés, comme celui des auxiliaires de vie. On a une vitalité dans le jeu des comédiens, qui posent leur texte sur un plateau qui devient à la fois lieu expérimental et aussi salle de vie, un vrai challenge pour ce spectacle performance.

Eric Fontaine en Avignon