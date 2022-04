On a testé la marque Feed

Feed. C’est quoi ? Feed est une marque française spécialisée dans la fabrication de barres protéinées.La marque propose un large choix de produits avec à son actif plusieurs gammes dans le but de satisfaire tous types de besoins nutritifs.

De la barre protéinée en passant par les poudres, la marque a développé des formules innovantes afin que ces substituts de repas soient délicieux et rassasiants.Ces derniers ont pour but d’aider les consommateurs à améliorer leurs performances physiques et à atteindre leurs objectifs personnels.

Ils contiennent également plusieurs minéraux et vitamines, ainsi que des fibres, des lipides, des protéines et des glucides. Leur quantité équivaut aux apports nutritionnels dont le corps a besoin au quotidien. La barre nutritive se glisse d’ailleurs facilement dans un sac ou dans la poche, permettant de faire face aux imprévus à tout moment.

Et pour couronner le tout, la marque propose des produits végans et des alternatives de saveurs pour que vous puissiez y trouver chaussures à vos pieds, ou même, barres à votre sport !

Une gamme light favorisant la perte de poids, tout en se faisant plaisir

Un substitut de repas-minceur : c’est quoi ?

Dans un programme de rééquilibrage alimentaire ou de perte de poids, nous pouvons trouver une alternative aux repas traditionnels grâce aux substituts de repas minceur. Le substitut de repas, comme son nom l’indique, vient remplacer un repas.Attention, il ne faut pas cumuler un véritable repas et la barre Feed. car cela viendrait contrecarrer votre perte de poids !

Vous pouvez donc prendre une barre protéinée Feed. à la place d’un de vos trois repas de la journée et bénéficier d’une partie des apports nutritionnels essentiels pour affronter votre journée !

Il est également important de pratiquer une activité physique et sportive régulière en complément de la prise des barres.C’est donc pour cela que celle-ci doit être rassasiante et surtout avoir bon goût !

Instagram @feed.

Pourquoi choisir Feed. ?

Remplacez deux repas par jour par deux barres-repas Feed. Light. Par exemple :

Au petit déjeuner : une barre-repas Light.

Un déjeuner libre : surtout faites-vous plaisir (essayez de rester raisonnable).

Au dîner : une barre-repas Light

Un empêchement ? Une sortie entre amis ? Un restaurant le soir ? N’hésitez pas à inverser le déjeuner libre avec le dîner.

Il existe différentes associations de saveurs : mûre/chocolat, chocolat/brownie, sésame/chocolat et vanille/chocolat.

De quoi se régaler tout en faisant attention à sa ligne !

Que contiennent les barres-repas Feed. Light ?

Les barres-repas Feed. Light sont faibles en calories (244 kcal par barres-repas), sel et acides gras saturés. Elles sont en revanche riches en vitamines et minéraux. Et elles vous apporteront de bons glucides, des fibres et des protéines.

Chez Feed. chaque repas rapporte près d’un tiers des besoins journaliers en vitamines D !

Instagram @feed.

Les gros plus de la marque Feed. :

✅ VEGAN

✅ SANS GLUTEN

✅ SANS OGM

✅ FABRIQUÉ EN FRANCE

Certaines barres contiennent également un aliment idéal qui favorise la perte de poids : le KONJAC.Connu principalement pour son faible apport en calories, le konjac apaise également les troubles intestinaux, il est rassasiant et il a bon goût.

Et vous, avez-vous déjà testé Feed. ?