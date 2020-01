On a testé la voyance par téléphone avec Esteban Frédéric

La question posée à Alexandre

Pour ma consultation avec Alexandre, qui a eu lieu le lendemain, je m’en suis cette fois tenu à ma question initiale à savoir « Que voyez-vous pour mon avenir professionnel ? ». Alexandre m’explique qu’il va utiliser les tarots pour canaliser ses ressentis. Et là, mis à part quelques différences dans l’approche et la façon de mener la discussion, je me retrouve de nouveau bluffé par tout ce qu’il me transmet. Alexandre revient sur mes études avortées, mes prédispositions artistiques, il me voit ensuite au contact d’enfants (j’ai animé des ateliers d’écriture), puis libre de vivre de ma passion de façon indépendante. Il m’explique qu’il voit des mots et des livres autour de moi et finit par me demander si je suis écrivain, journaliste ou rédacteur. Je lui réponds que je suis un peu tout ça à la fois !

Notre impression :

Là encore, c’est une voyance constructive, enrichissante et apaisante. Les mots sont bien choisis, les visions sont limpides. Alexandre a une approche très humaine de la voyance, j’ai ressenti beaucoup de générosité chez lui et une réelle envie de me donner des clefs pour mon bien-être présent et futur.

Notre avis global :

Nous étions à des années lumière de nous douter que la voyance pouvait aller aussi loin. C’est donc un grand OUI pour le cabinet d’Esteban Frederic, qui se compose de professionnels dotés de réelles capacités intuitives.

Site internet : www.esteban-frederic.fr Mail : contact@esteban-frederic.fr