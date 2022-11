Pasión de Buena Vista, le spectacle “bonne humeur” débarque au Casino de Paris

Pasión de Buena Vista pour la 1ère fois en France ! Après 800.000 spectateurs dans plus de 35 pays et 800 spectacles, c’est maintenant à vous de découvrir ce spectacle “bonne humeur” au Casino de Paris du 20 au 26 mars 2023.

Avec Pasión de Buena Vista, prenez un aller simple pour la Havane avec la plus cubaine des troupes musicales ! Pour la première fois en France, les danseurs de la troupe El Grupo de Bailar et les musiciens du Buena Vista Band vont mettre el fuego sur la scène du Casino de Paris.

Venus tout droit de Cuba, les musiciens et chanteurs du Buena Vista Band font corps avec leurs instruments ; tambours, timbales et congas, mais aussi beaucoup d’instruments à vent comme le trombone, la trompette. Une basse, un piano et la guitare complètent l’ensemble. Pour les accompagner, la troupe de danse El Grupo de Bailar, quant à elle, est composée de plusieurs danseurs extraordinaires qui ont prouvé leur talent à La Havane. L’âme de Cuba, ses rythmes mais également la joie de vivre et la philosophie des cubains, transpirent sur des styles comme la Rumba, le Mambo, le Cha Cha Cha et la Salsa. Plus qu’une musique, c’est un art de vivre !