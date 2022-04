Portrait : L’acteur scénariste Ahmed Dramé se confie sur le cinéma !

Partagez





Les Têtes à Clap l’avaient promis “Nous aurons Ahmed Dramé, l’acteur qui a bouleversé toute la France, dans son rôle d’un jeune bachelier (les Héritiers), pour notre festival de cinéma, entre Tarascon et Nîmes, un évènement pour notre association…” relevait Ludovic Duplissy son président, en ce début d’année 2022 à Cap Cinéma (CGR Nîmes). Voilà, c’est chose faite, nous avons suivi l’acteur-scénariste, durant quelques jours, Ahmed Dramé, s’est confié sur ses projets dans le cinéma…

Ahmed Dramé, a une vision sur son parcours, une approche du futur !

Écrivain, scénariste et acteur, Ahmed Dramé né le 02 avril 1993, s’est véritablement fait un nom au cinéma avec le film “Les Héritiers”. Un long-métrage dont il a co-signé le scénario, avec Marie-Castille Mention-Schaar et dans lequel il tient l’un des rôles principaux.

L’homme a vécu à Issy-les-Moulineaux, Ahmed Dramé, est aujourd’hui père d’une petite fille, et vit une belle histoire d’amour. Avec du recul, il a vu sa vie changer lorsqu’il entre au lycée en 2009, à l’âge de 15 ans, grâce à son professeur d’histoire-géographie, du Lycée Léon Blum de Créteil, pour lui proposer, à participer au Concours national de la résistance et de la déportation. “Une partie de la classe ne voulait pas faire l’inscription, à ce concours, car certains pensaient que cela ne valait pas le coup, pour cause de niveau, et surtout pas un manque de confiance, chez les élèves. Mais certains ont été conquis dont Ahmed” explique l’enseignanten décembre 2014 dans un podcast enregistré par le Bondyblog.

Présélectionné aux César 2014 dans la catégorie meilleur espoir masculin, en février 2012, il collabore avec Marie-Castille Mention-Schaar, pour le film “Les Héritiers” qui sort en décembre 2014. Il l’a également conté dans un livre “Nous sommes tous des exceptions”https://livre.fnac.com/a7251996/Ahmed-Drame-Nous-sommes-tous-des-exceptions

Aujourd’hui l’acteur a joué dans : Les Petits Princes (2013), Les Héritiers (2014), Made in France (2015), Plein la vue (2019), Twist à Bamako (2021). En télévision Ahmed a joué en 2011 dans “Main Courante” et en 2017 dans “Les Grands”.

Revenir sur sa carrière, c’est partager un moment en compagnie de l’acteur qui prend son temps, pour répondre aux questions…“Il est vrai que Les Héritiers, est le film que l’on me parle tout le temps, mais mon projet de réaliser un long-métrage, mûrit dans ma tête, grâce à l’écriture, je souhaite avancer dans le 7ème art, pour influer sur la création, j’ai tellement à raconter, que je pense à l’avenir, ça avance bien !” explique Ahmed face au public du CGR de Nîmes.

Les Têtes à Clap : Véritables incubateurs de talents depuis 2006 !

Djamel, Elie Semoun, Leïla Bekhti, Eric et Ramzy, Alice Pol…La liste des acteurs, réalisateurs venus à Beaucaire et Tarascon, invités par l’association dont le parrain est le comédien Youssef Hajdi, est longue. Depuis Les Têtes à Clap, exportent leur savoir-faire dans le festival “Itinérances” à Alès, et à Nîmes au cinéma du CGR tenu par Evrard Zaouche et Nicolas Bey.

Pour l’édition de 2022, c’est donc Ahmed Dramé qui a été invité. L’acteur a pu visiter la ville de Nîmes et apprécier les soirées provinciales dans la capitale du Gard...”J’ai vraiment fait des bonnes connaissances dans ce coin de France, Tarascon, Nîmes, les gens sont venus spontanément discuter avec moi, c’est vraiment bien, ce courant insufflé, par Les Têtes à Clap, j’ai pu profiter de ces quelques jours loin de Paris, ça fait du bien…” avance Ahmed aux organisateurs, plutôt ravis de la disponibilité du comédien, qui a pu rencontrer son public venu nombreux.

Les Têtes à Clap sont à retrouver sur le site https://www2.lestetesaclap.fr

Eric Fontaine