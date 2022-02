Portrait : Muriel Combeau l’actrice de “Slalom” nous parle de l’omerta dans le sport

Partagez





“Slalom”, le film de Charlène Favier, sorti en juin 2021, fait toujours débat, dans les après-midi “séquence cinéma”. Muriel Combeau l’actrice de “Un si grand soleil” s’est confiée à notre micro, sur l’omerta dans le sport, autour des emprises de certains, dans des affaires de moeurs, et de consentement subi.

Le long-métrage a été présenté au CGR de Nîmes, qui poursuit son élan de “ciné club”, avec l’invitation d’une personnalité du cinéma. Pour cette occasion, c’est avec la complicité de l’association “Les Têtes à Clap” de Beaucaire, que cet évènement autour du film “Slalom” a eu lieu. Muriel Combeau, la comédienne qui incarne la maman de Noée Abita, s’est prêtée au jeu des caméras, pour deux jours de projection, à Tarascon (Le Rex) et à Nîmes (Cap Cinéma/CGR). Par ailleurs, Muriel a aussi eu un mini rôle, dans la web série pilotée par l’équipe de tournage de “Némausus TV”, de quoi remplir un planning chargé, pour l’actrice qui a participé durant trois ans à la série “Fais pas ci, fais pas ça” entre 2010 et 2013.

Slalom un film qui a trouvé son élan dans les affaires de mœurs, au niveau des champions olympiques !

Synopsis : Liz a 15 ans, une mère peu présente, un père aux abonnés absents et un rêve dont elle ne s’est jamais sentie aussi proche. Son rêve, est de devenir une championne de ski . Au prix fort, elle souhaite réaliser son avenir, en accédant à une formation “Sport- études privée” dirigée par un entraîneur rude et cassant, mais qui a vite repéré le potentiel de l’adolescente.

Slalom pourrait donc être l’histoire d’une “Success- story” avec une championne de France et d’Europe en ski féminin, adulée par une collection de médailles. Ce premier long métrage de Charlène Favier nous emmène ailleurs. Vers les sommets, où la montagne joue un 3ème rôle, car Liz est une gagneuse. Mais d’abord et avant tout, le scénario tisse sa toile, vers une descente aux enfers des passions déchues. Car Liz est tombée sous la coupe de cet entraîneur qui va franchir la limite de son intimité… en faisant fi d’une emprise, qui va s’avérer destructrice pour la jeune Liz ( Noée Abita).

Noée Abita en lice pour obtenir un césar de l’espoir féminin…

Au moment d’écrire l’article à la veille de la cérémonie des César, “Slalom” ressort des cartons, pour un rôle difficile que l’actrice admet avoir tourné “Depuis ce film, je pense qu’un tournant est arrivé dans mon parcours de comédienne, j’ai incarné un personnage, dans un sujet à thème, je sais aujourd’hui, l’importance du cinéma, pour évoquer des faits, qui peuvent ouvrir la voie, vers un changement des mentalités, Slalom, m’a permis de comprendre cela” évoque Noée Abita !

L’omerta dans le sport : Un sujet au terrible engrenage !

À la rédaction de France Net Infos, le sujet a déjà été évoqué, par l’affaire “Yannick Agnel” le champion de natation est sous surveillance judiciaire, une enquête en cours, concernant une emprise sur une championne d’un club nautique https://www.francenetinfos.com/yannick-agnel-champion-de-natation-accuse-dans-une-relation-avec-une-fille-de-13-ans-215579/

Slalom est un film majeur sur l’emprise, parce qu’il ne tombe jamais dans l’écueil du manichéisme. C’est aussi, le choix du casting avec Jérémie Rénier et Noée Abita. – Certaines scènes sont étouffantes, tant la maladresse évoque l’acte. Si la championne de natation mineure, au moment des faits, est en admiration sur l’ancien héros du ski (son entraineur), c’est avant tout, par la rage de réussir à tout prix, qui pose le rôle, dans un flux continuel lié à la gagne. Le détriment de la relation sexuelle mis en avant, force le scénario dans la voie de l’abjecte vérité : Le pouvoir, l’aveuglement de la situation d’une mise en porte à faux, véritable carcan d’un faux-semblant amoureux.

Muriel Combeau en ambassadrice d’une cause féministe ?

Non, le harcèlement, l’emprise, la relation “Homme-femme” concerne tout le monde. Muriel Combeau évoque son rôle “C’est une maman qui a perdu pied, sa fille est peut-être ingérable, en tout cas elle s’est perdue dans ses rêves de réussite, sans prendre conscience du sordide de cette relation, avec un entraineur peu scrupuleux, qui forcément à une véritable emprise sur la championne olympique”.

Slalom pose les jalons d’un débat que la France a longtemps refusé. Aujourd’hui, avec les mouvements de libération de la parole, on en parle, on évoque le sujet, avec plus de liberté. Muriel a vraiment, un dialogue qui va dans ce sens “On doit tous prendre conscience de ces faits, arrêter de ce voiler la face, dans le sport, il y a une vraie prise de vue, sur une omerta qui doit prendre fin” consigne la comédienne face au public Nîmois qui questionne en sortie de film.

« Slalom » a un budget initial de 1,7 million €. Il est distribué par Jour2fête. Le distributeur a le mandat salle pour un minimum garanti de 50 000 € et le mandat international pour un minimum garanti de 50 000 €. Le producteur a mis son salaire et ses frais généraux en participation, le film n’a pas eu le public souhaité ( 71 000 entrées seulement).

Pour la préparation : Il a été nécessaire d’avoir, 33 jours de tournage et pour la post-production. La rémunération de la réalisatrice est de 50 000 € dont 20 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 30 000 € de salaire de technicien. C’est beaucoup moins que la rémunération médiane des réalisateurs de films, Slalom est donc un long-métrage au budget modeste.

Charlène Favier, a reçu 10 000 € pour le scénario, qu’elle a co-écrit avec Marie Talon qui a reçu un à valoir de 17 000 €. Elle a surtout bénéficié d’une avance sur recette pour 1er film de 520 000 €.

La région Auvergne Rhône-Alpes l’a soutenu par une aide à l’écriture, puis un aide à la production. Multithématiques a acheté le premier passage sur la télévision à péage pour 80 000 €, le DVD n’est pas encore mis en vente, Canal + a programmé ce film, (my canal) jusqu’au 27 mars 2022.

