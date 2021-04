Pourquoi opter pour le meilleur Watermark Remover

De nos jours, beaucoup de blogueurs, surtout les professionnels, rajoutent des filigranes aux photos qu’ils produisent. Étant une bonne technique pour prouver que ces dernières nous appartiennent, l’ajout de filigranes est devenu une tendance dans le domaine du Web. En général, ces blogueurs usent d’un logiciel pour le rajout du filigrane. Cependant, en cas de besoin, ce logiciel n’arrive pas à supprimer le filigrane rajouté. C’est dans cette optique que les options pour la suppression du filigrane des images entrent en jeu telles que le logiciel Watermark Remover.

En quoi consiste le logiciel Watermark Remover ?

Étant gratuit, le logiciel Watermark Remover figure parmi les outils mis en place pour supprimer les filigranes d’une photo ou d’une vidéo. Grâce à sa simplicité en matière de fonctionnalité, Watermark Remover commence à être très apprécié chez les blogueurs et les professionnels du Web. Avec ce logiciel, vous pourrez sélectionner les filigranes relatifs au marque-page, aux outils de brossage et au lasso polygonal.

Si vous souhaitez opter pour des projets open source, Watermark Remover vous permet d’user du logiciel GIMP. Vu que c’est un logiciel qualifié d’assez puissant, il est considéré comme l’un des meilleurs outils pour retoucher les images. De plus, en usant de ce logiciel, vous aurez la possibilité d’user de Photoshop et faire de nombreuses choses. La particularité de ce logiciel réside au niveau de son efficacité pour enlever les filigranes des images et des photos. Vous voulez apporter des modifications ou réparer les points de vue que vous avez opté pour la prise de vos photos ? Avec GIMP, cette tâche vous sera facilitée.

Pour l’édition des images, vous pourrez recourir au logiciel Paint.NET. Certes, ce dernier ne dispose pas des mêmes efficacités que Photoshop. Toutefois, il est aussi idéal pour supprimer ou enlever le filigrane ajouté à la base. Lorsque vous êtes amené à supprimer les filigranes de vos photos ou des images, commencez d’abord par lancer le logiciel Paint.NET. L’étape suivante consiste à ouvrir l’image. Pour cela, vous serez amené à user du filigrane. Puis, vous devez faire un petit clic sur le bouton où il est marqué « Tampon de duplication ». N’oubliez pas de modifier la taille de la brosse. Pour finir, vous faites un petit clic sur CTRL.

Comment procéder à la suppression du filigrane en usant de Watermark Remover ?

Si vous voulez vous servir d’un logiciel gratuit pour pour savoir comment enlever le filigrane de vos photos, optez pour Watermark Remover. Toutefois, pour réussir cette action, vous devez suivre différentes étapes.

Pour commencer pour , vous devez procéder au téléchargement ainsi qu’à l’installation du logiciel. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton « Télécharger ». Une fois cette action terminée, il est temps pour vous de le lancer. C’est la première fois que vous effectuez cette action ? Sachez que pour ce lancement, vous devez sélectionner l’onglet « effacer filigrane sur vidéo ».

Dans le cas où vous souhaiteriez ajouter vos photos et vos vidéos dans le logiciel, procédez à un glisser-déposer. En cliquant sur l’icône +, vous aurez aussi la possibilité d’effectuer cette action. La prochaine étape se rapporte à la mise en évidence du filigrane. Toutefois, cette action doit être précédée d’un clic sur « outil de sélection ».

Certes, vous avez bien suivi toutes les étapes nécessaires pour la suppression du filigrane sur les photos et les vidéos. Cependant, le travail n’est pas terminé tant que vous n’aurez pas cliqué sur le bouton portant l’indication « convertir ». Effectivement, grâce à ce clic, vous permettrez au logiciel de passer aux traitements de vos photos et de vos vidéos. C’est à ce moment-là qu’il procèdera à l’enregistrement de ces derniers au sein de votre ordinateur.

Actuellement, une version en ligne de Watermark Remover est disponible. Cela est très bénéfique dans la mesure où elle facilitera davantage la suppression du filigrane de vos images. Néanmoins, en choisissant cet outil en ligne, vous n’aurez pas la possibilité de faire une inscription sur un compte. Vous ne pourrez pas non plus avoir accès à une connexion sur ce dernier. Tout ce dont vous pourrez faire est d’aller sur le site officiel. Grâce à son efficacité, le logiciel vous donne accès à une sélection manuelle du filigrane de votre photo et de votre vidéo. Pour cela, vous vous servirez des outils de sélection. Parmi ces derniers figurent le chapiteau, le pinceau et le lasso polygonal. Très indispensables, ces outils vous permettront d’enlever de nombreux filigranes au même moment. Vous aurez aussi la joie de traiter un certain nombre de lots.

Dorénavant, supprimer un logo sur une image ou sur une vidéo réelle est devenu une action simple grâce au logiciel gratuit Watermark Remover. Par ailleurs, pour être satisfait du résultat, vous devez opter pour le bon choix. En effet, ce logiciel met à votre disposition plusieurs options. À vous de choisir celle qui convient aux types de vidéos ou d’images dont vous devez traiter.