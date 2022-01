“Presque” le film avec Bernard Campan et Alexandre Jollien sur l’amitié improbable !

Partagez





Nous avions eu la chance de rencontrer les deux comparses de cette comédie Française, à Cinémed 2021. Le film “Presque” met en scène Bernard Campan et Alexandre Jollien, dans un contexte, à la fois burlesque et complètement improbable, dans une amitié qui surfe sur l’humour noir, mais qui va bien au-delà de l’handicap de l’écrivain philosophe, qui par ailleurs, s’est beaucoup amusé de la promo du film, sur les plateaux TV, ou face à la presse.

Synopsis du film :

Presque en salle le 26 janvier 2022 est réalisé par Bernard Campan, Alexandre Jollien. La durée du film est de 92 minutes, et c’est un vrai plaisir pour les cinéphiles, qui vont rencontrer un beau duo d’acteurs.

On y retrouve le casting suivant : Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, La Castou, Marie Benati, Marilyne Canto, Anne-Valérie Payet.

Alors c’est quoi cette belle histoire de rencontre ?

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…Leur rocambolesque va les mener à un road movie très particulier.

Un croque-mort préoccupé embarque malgré lui un penseur handicapé pour un road movie avec “Presque” est une fable drôle et grave, qui surfe sur la différence humaine, mais le genre cinématographique se détermine par un scénario écrit sur mesure.

Fiche d’identité

Sortie : 26 janvier 2022

Genre : Comédie dramatique

Un film qui change notre regard sur une amitié singulière. On savait les deux hommes “amis” dans la vie, mais on découvre la complicité entre eux et toute l’écriture du long-métrage, fait circuler les thèmes suivants : Amitié, burlesque, complicité et différence.

Cela fait à présent une bonne quinzaine d’années que le comédien Bernard Campan (« Un sac de billes ») et Alexandre Jollien (« Presque ») ont fait connaissance au travers d’un échange téléphonique, puis de 2, de 3 et plus bien encore. Jusqu’à leur 1er rendez-vous où à ce moment-là, ils se lièrent rapidement d’amitié et restèrent très fréquemment en contact. Aujourd’hui encore, ils sont en contact fréquent, en dehors de la promo du film.Le temps passe et au fur et à mesure de leurs échanges (ça c’est dans le temps, avant la réalisation), il semble qu’une idée, une envie naquit. Celle de faire un projet commun, un film avec pour fond la force de l’amitié, le non-sens des préjugés et le vécu au quotidien avec un lourd handicap. Le tout, sous forme d’une comédie originale à l’humour noir.

Bien sûr, on imagine que ce n’est pas tout rose pour Alexandre, pour parler, pour se mouvoir…Et bien non ! L’homme est d’une nature dynamique et son jeu d’acteur est remarquable. On le verrait bien dans le registre des Césars ! Un film à voir dès ce 26 janvier partout en France https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=284465.html

Eric Fontaine