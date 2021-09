Que faut-il savoir sur les casinos avant la première partie, pour ne pas perdre

Les jeux de casinos sont très attrayants, mais ils sont également entourés de gros risques. L’expérience ludique en ligne est très divertissante, mais il ne faut qu’un pas pour qu’elle se transforme en cauchemar. Les joueurs rentables adoptent un certain nombre d’attitudes qui leur permettent de gagner de l’argent.

La première des mesures à prendre est de vous rassurer que vous êtes sur un casino fiable et légal tel que le spin casino; ceci est conditionné entre autres par la présence d’une licence d’exploitation légale et reconnue. Ensuite, si vous ne voulez pas perdre, voici les astuces à connaître avant votre première partie.

Connaître le taux de redistribution

Le taux de redistribution est une donnée incontournable que tout joueur doit connaître avant de se lancer. Il s’agit d’un nombre qui représente le pourcentage d’argent brassé par un jeu et reversé aux joueurs. C’est une valeur qui permet aux joueurs d’aiguiser leur choix. Plus ce taux est grand, plus les joueurs ont de chance de gagner.

Dans la quasi-totalité des casinos en ligne, il existe toujours une façon d’accéder à leurs taux de redistribution. L’accès à cette information se cache souvent derrière le bouton ʺ?ʺ ou alors dans la rubrique consacrée aux gains. Tout casino fiable et digne de ce nom, donne facilement cette information à ses joueurs. Le cas échant, vous devrez questionner le service client pour l’avoir. Il est tout à fait naturel de vous tourner vers un site qui rembourse correctement vos mises perdantes, alors n’hésitez pas à toujours chercher cette information avant de jouer.

Utiliser la bonne stratégie

Il existe trois catégories de jeux de casino. Le premier type est composé de ceux qui sont exclusivement basés sur le hasard et la chance : machine à sous. Ensuite, l’on a ceux qui sont certes basés sur la chance, mais avec lesquels il est possible d’améliorer le pourcentage de récupération selon les mises effectuées : la roulette. Enfin, l’on a les jeux qui nécessitent des connaissances spécifiques et les astuces adéquates pour influencer le résultat : poker ou blackjack.

Dans cette dernière catégorie, la connaissance de la bonne stratégie est donc primordiale, voire indispensable. Ces stratégies (comptage des cartes, martingales…) sont basées sur des principes mathématiques bien connus ; elles ne révèlent donc pas du mysticisme et sont bel et bien autorisées. Le web est rempli de sites et articles dédiés aux stratégies efficaces pour chaque type de jeu ; prenez donc la peine de les consulter.

NB : ces stratégies ne garantissent pas la victoire. Par contre, elles améliorent de manière considérable le pourcentage de victoire.

Le mode gratuit

Dans toutes les disciplines, les professionnels procèdent toujours aux entraînements avant d’entrer dans le vif du sujet, combien de fois dans les jeux de casino ? Rassurez-vous, c’est loin d’être un signe de faiblesse, au contraire. Le mode fun (proposé par la majorité des casinos en ligne) permet aux joueurs de s’amuser gratuitement et autant de fois qu’ils le veulent.

Une fois qu’ils ont opté pour une stratégie de jeu, c’est l’occasion idoine de la tester pour se rassurer qu’ils la maîtrisent. Il est fortement recommandé par les plus grands experts, de commencer avec ce mode avant de se lancer dans la version argent réel. Ceci permet de découvrir l’environnement du jeu en question, de se familiariser avec ses règles et de tester toutes les différentes techniques le tout sans dépenser le moindre centime. Il est vrai que les jeux disponibles en argent réel ne sont pas forcément tous représentés dans le mode gratuit, mais la majorité l’est. C’est donc un atout majuscule dont vous auriez tort de vous priver.

Bien utiliser les bonus et promotions

Une fois que toutes les recommandations précédentes ont été prises en considération et observées avec une grande rigueur, vous pouvez passer au jeu proprement dit. Mais avant de le faire, assurez-vous d’utiliser convenablement les bonus mis à votre disposition. Leur objectif est de vous permettre d’avoir le maximum de chance possible pour remporter la victoire.

La plus connue des promotions sur les casinos en ligne est le bonus de bienvenue. Il est offert juste après l’inscription sur le site et selon les cas, on peut en bénéficier avec ou sans mise initiale. Toujours est-il que l’objectif est le même : accueillir le joueur de la meilleure manière qui soit avec une belle offre. Toutefois, il ne faut pas se lancer n’importe comment. Il est primordial de prendre connaissance des termes et conditions de ce bonus avant de l’accepter ou pas.

Si vous n’avez pas accès à ce bonus (ce qui est très peu probable), ce n’est pas bien grave car les casinos proposent d’autres promotions ponctuelles et/ou régulières qui peuvent prendre différentes formes : tours gratuits, cash, jeux concours, etc.

Conclusion

Il n’est plus question de jouer au casino n’importe comment et perdre de l’argent alors qu’il est possible d’éviter cette issue. Dans cet article qui touche à sa fin, vous avez pu prendre connaissance de quatre astuces à utiliser avant de jouer votre première partie dans un casino en ligne. Il n’est pas dit qu’elles vous garantiront la victoire à 100 %, car aucune méthode au monde ne peut avoir un tel impact sur les jeux d’argent. Toutefois, elles réduiront de manière considérable le taux d’échec pour vos grands débuts, ainsi que pour la suite de votre aventure ludique.