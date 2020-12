Quels sont les effets positifs du CBD sur la fibromyalgie ?

La fibromyalgie est une maladie chronique qui peut être causée par des facteurs physiologiques comme environnementaux. Elle touche plus la population féminine et se manifeste souvent par des douleurs et des troubles d’humeurs. Pour donc traiter cette maladie, le CBD est une meilleure alternative. Voici quelques effets positifs de ce produit.

Le CBD soulage les douleurs

Le cannabidiol communément appelé CBD est une molécule présente dans le chanvre. Il présente de nombreuses vertus thérapeutiques pouvant servir à apaiser les douleurs provoquées par la fibromyalgie. Ces douleurs sont en effet liées au mauvais fonctionnement du système nerveux central. Pour donc les soulager, le CBD active les récepteurs du système endocannabinoïde responsables du fonctionnement du système nerveux central. Une fois ces récepteurs activés, le corps retrouve son équilibre normal et la sensation de douleur est ainsi réduite. L’une des formes prises par le CBD est l’huile de CBD que vous pouvez facilement retrouver à la ferme du cbd.

Le CBD améliore le sommeil

Les personnes atteintes de la fibromyalgie présentent souvent des difficultés à trouver le sommeil et à bien dormir. Dans ce cas, le CBD montre également son efficacité. Toujours en agissant sur le système endocannabinoïde, le CBD permet de calmer le système nerveux et donc de dormir plus paisiblement. Il permet de trouver plus facilement de sommeil et de maintenir également une bonne température et un rythme cardiaque normal tout au long du sommeil. Avec le CBD, vous avez l’occasion de trouver une meilleure qualité de sommeil et donc de bien vous relaxer.

Le CBD permet de retrouver l’humeur

Les sauts d’humeurs représentent également l’une des formes de manifestations de la fibromyalgie. Ces sauts d’humeurs peuvent amener à la dépression ou à l’anxiété. Dans le cas de la dépression, le CBD est capable de réduire la neuro-inflammation grâce à l’augmentation des niveaux de sérotonine. Il possède également de nombreuses propriétés antioxydantes permettant au cerveau de se libérer des oxydants pouvant contribuer à son mauvais fonctionnement. En agissant sur certaines enzymes spécifiques, le CBD permet de retrouver un bon état émotionnel et donc d’améliorer l’humeur.

En conclusion, le CBD permet de résoudre différents problèmes dus à la fibromyalgie.