Rencontre avec la réalisatrice Audrey Estrougo & Marcia Romano scénariste “Suprêmes”

Suprêmes, le film est sorti fin novembre, encore dans quelques salles, le long-métrage évoquant les premiers pas du groupe rap “NTM”, approche les 120 000 entrées en ce milieu de mois de décembre. Nous avons rencontré Audrey Estrougo & Marcia Romano les protagonistes de ce biopic, du 1er groupe de rap en France.

Bien entendu, nous avons visionné ce film, qui pourrait ressembler à un “docu-fiction”, car il comporte quelques images d’époque sur la période du hip hop de Joey Starr et de Kool Shen. Mais en fait la réalisatrice a plutôt mis en scène une époque, les querelles du groupe et de leurs amis, mais aussi l’époque “Mitterrand”, des radios libres et de cette effervescence de la fin des années 80. Bien documentée Marcia Romano a co-écrit le scénario, où tous les détails du film ont leur importance (décors, ustensiles divers, habits, voitures d’époques).

Un synopsis bien ficelé, pour une histoire qui place le cursus sur un plan historique, dans une France en proie aux premières violences de banlieues !

Un peu d’histoire : À la fin des années 1980-début 1990, le rap n’est pas la musique la plus populaire en France, le graff n’a pas gagné sa place dans les galeries et le break comme les autres formes de danse ne sont pas encore partout dans une France, qui commence à se morceler.

La culture hip-hop est encore marginale et à part l’émission populaire pour les jeunes baptisées H.I.P H.O.P à la télévision, propulsée par “Sydney” alias Patrick Duteil, rien ne se passe dans l’héxagone, comme cela a été un engouement énorme aux USA, qui porte le RAP dans tous les médias.

“Suprêmes” a été écrit avec une certaine ‘intelligence de ne pas tomber dans le cliché de NTM Pionniers du Rap, seul ou presque (IAM est nommé). La présence de Joey Starr, Kool Shen et Dj S comme consultant sur le film a visiblement contribué à donner un aspect véridique, à cette odyssée qui part de la naissance du groupe en 1988 jusqu’à leur premier zénith en 1991.

Le film est présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2021, c’est déjà une belle consécration.

L’histoire se déroule en 1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France (comme écrit plus haut dans l’article).JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants !

On a aimé les deux comédiens qui ont du apprendre les gestes et attitudes des deux chanteurs de NTM. Il leur a fallu presque une année pour être authentique dans leur rôle respectif. Sandor Funtek et Théo Christine, ces deux noms sont à retenir, tant leur prestation dans ce long-métrage est au point. Le film fonctionne très bien sur les parties des scènes, mais aussi dans le “road-movie” qui voit le groupe être véhiculé en dehors de la capitale. Pour celles et ceux qui n’ont pas vraiment de culture “rap”, l’histoire de ces deux jeunes banlieusards, imaginant leur futur dans la musique et l’élaboration des sons, porte le sujet dans une voie plus généraliste, et on oublie vite que l’histoire de NTM, est au fond la production d’un binôme doué dans ce genre musical.

Eric Fontaine