Rencontre avec Philippe Lacheau & Julien Arruti dans “Super-Héros malgré lui”

Philippe Lacheau & Julien Arruti sont les deux compères dans “Super-Héros malgré lui”…Nous avions eu la chance de les rencontrer en fin d’année 2021, pour une séance spéciale, à Nîmes au CGR Cinémas. La comédie familiale a été présentée face à un public de cinéphiles, fans de science-fiction, mais aussi de l’humour décalé du réalisateur et comédien Philippe Lacheau. Retour en images et vidéo, pour un film attendu dès le 2 février dans toutes les salles de cinéma.

Synopsis :

Apprenti comédien en galère, Cédric (Philippe Lacheau) décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros, au budget modeste, mais qui a une grande ambition d’après Chantal Ladesou (rôle de la productrice). Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage (entre James Bond et Marvel), il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire en partie seulement. A son réveil, vêtu de son costume de justicier, vous savez celui du héros et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir, ce qui ne va rien arranger. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Entre gags et péripéties, le personnage évolue entre le burlesque, les cascades et les effets 3 D.

On a vu le film, on vous dit tout, ou presque !

Après l’énorme succès de Nicky Larson, Philippe Lacheau dégaine l’étoffe de celui d’un super-héros dans son nouveau film…imaginé par lui, auto-proclamé par lui et son équipe, bref un film fait “maison”.

La comédie “Super-héros malgré lui” sort au cinéma le 2 février 2022, et déjà on peut vous dire que ça sera un carton plein, pour les milliers de fans de ces joyeux drilles du cinéma Français, en plus de nous, qui à la rédaction, suivons le travail de Lacheau.

Déjà en février 2019, on avait “kiffé” Philippe Lacheau en justicier dragueur dans “Nicky Larson et le parfum de Cupidon”. En 2022, c’est en super-héros pas si doué que ça, mais très souple dans les cascades, que l’on va le retrouver dans sa nouvelle super-production, “Super-héros malgré lui”, dont il interprète le rôle titre.

Philippe Lacheau n’a pas chômé : on a notamment pu le voir dans “30 jours max”, premier film réalisé par son complice de toujours Tarek Boudali, et en maître du jeu “LOL : qui rit sort !” sur Prime Video (c’est ce film qui nous a fait prendre l’abonnement !).

Pour “Super-héros malgré lui”, Philippe Lacheau s’est à nouveau entouré de sa fidèle Bande à Fifi : Tarek Boudali, Julien Arruti et Élodie Fontan partagent l’affiche du film avec lui. Chantal Ladesou, Georges Corraface, Jean-Hugues Anglade et Rayane Bensetti sont également de la partie.

“Super-héros malgré lui” est sélectionné au festival de l’Alpe-d’Huez 2022, et ça promet. Au fait pas encore convaincu d’aller le voir ? Bon sans en dévoiler les meilleurs moments, le film nous fait lacher prise avec la réalité, on a l’impression d’être dans un jeu vidéo. Pas de chichi, Philippe Lacheau nous donne tout son talent dans les réparties, mais aussi dans le filigramme du film. Le scénario se réinvente à chaque scène, on rit, on s’étonne, on s’amuse…https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=285884.html

Eric Fontaine