Rencontres d’Arles 2021 et la “Black Photographie” dans la mode

Arles 2021 : Toute une édition ! “The New Black Vanguard” pour se mettre en gout, pour une immersion Arlésienne dans le fief de Patrick de Carolis, le nouveau maître de la ville, après son élection à la tête de la Capitale Internationale de la Photographie.

Le nouveau Directeur des Rencontres d’Arles nommé Christoph Wiesner est “Franco-Allemand”, mais aussi Arlésien de coeur à 56 ans. Connu dans le milieu de l’Art et des galeries comme celle appartenant à Yvon Lambert (Paris) ou encore à Esther Schipper (Berlin), l’homme de culture se dit proche des mouvances créatrices, de la mode, mais aussi des passionnés de la photographie issue de l’argentique. Christoph Wiesner vient à Arles depuis sa jeunesse, veut faire bouger les lignes, avec des placements d’oeuvres photographiques qui doivent nous questionner. On a choisi le côté esthétique dans cette première exposition à la Chapelle Sainte-Anne, comme pour un voyage dans la “Black Attitude” des réseaux de la photographie entre “Art & Mode”….

“La Nouvelle Avant-Garde” comme fanion de la photographie dite “Noire”.

L’Église Sainte-Anne est le lieu idéal pour les 16 photographes et environ une trentaine d’oeuvres qui s’additionnent, dans une exposition phare à Arles. On va vite s’intéresser aux “Trans”, aux mannequins photogéniques des studios de Malick Sidibé et de son compatriote James Barnor. L’univers des garçons à Bamako (Mali) pour le photographe Stephen Tayo, nous assure entièrement une visite guidée dans la “Fun Fashion”, vive l’Afrique.

“The New Black Vanguard, photographie entre art et mode”, dans un sanctuaire religieux modifié en haut lieu d’expositions…

Diffusé dans des magazines de mode et de société, des campagnes publicitaires et des musées, le travail des artistes présents dans l’exposition The New Black Vanguard ouvre la conversation autour de la “représentation du corps noir et de la vie des Noirs en tant que sujet”.

Les images des artistes comme Laurie Anderson, Akram Zaatari, Karlheinz Weinberger, Peter Hujar ou encore Bas Jan Ader sont exposés, remettant ainsi en question l’idée que “le monde noir est homogène”. Un activisme visuel pour donner de “nouvelles perspectives sur le médium de la photographie et les notions de race et de beauté, de genre et de pouvoir”, détaille le communiqué de l’évènement.

La mode photographie devient l’étendard de la liberté d’expression, de revendications en Afrique et ailleurs. Le talent des photographes noirs n’est plus à démontrer, ils signent à Arles une exposition, marquée par une appartenance de genres : La Black Fashion !

Pour les renseignements sur “Les Rencontres d’Arles” jusqu’au 26 septembre 2021 http://www.rencontres-arles.com

Eric Fontaine (à Arles)