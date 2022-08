Partagez





Ripper, le premier tome d’un shonen français prometteur, à la fois intrigant et drôle ! Disponible depuis le 03 juin 22 aux Éditions Ankama.

Depuis le grand cataclysme, sur Terre, c’est une véritable cata ! Seuls survivants. Un jeune garçon et un raton laveur, qui se côtoient depuis bien trop longtemps pour savoir d’où ils viennent. Dans leur petit habitat de fortune, dans une zone où l’air est encore respirable. Ils vivotent en mangeant des insectes.

Et, croyez-moi, vu la taille qu’ils ont à présent, ils en ont au moins pour la semaine.

Mais, un jour, ils vont se retrouver nez à nez avec d’autres créatures. Jusque-là inconnues !

Le décor :

Les ruines d’une ville. Terre.

Un jeune garçon fouille ce qui reste des maisons, à la recherche de quelque chose de comestible. Soudain, il est interrompu par un raton laveur. Les bras chargés, poursuivis par une horde de monstres. Une scène à peu près normale, dans la vie deJunketCrappy. Ces deux survivants du cataclysme ayant détruit la moitié de la planète. Ayant fait disparaître tous les autres êtres vivants. Et l’ayant transformé en terrain de chasse pour les « balafrés », ces étranges créatures horribles, en train de poursuivre Crappy !

Qu’a-t-il encore volé pour se les mettre à dos ??

Après une course effrénée et un échange plutôt costaud, entre Junk et l’un des monstres, Crappy est obligé de rendre le tribut de son vol !!! Contre son gré, certes, mais si cela peut leur éviter de servir de repas, pourquoi pas !

Il est temps à présent, de rentrer dans leur cabane de fortune, car Papa et maman attendent leur retour sûrement avec impatience, et la série de Junk va bientôt commencer. Attendez, STOP ?? On n’avait pas dit qu’il ne restait rien de l’humanité ???!!!!

C’est là que tout va devenir compliqué et que les événements vont se précipiter les uns après les autres : entre autres, la découverte d’un artefact qui parle dans la tête de Junk, et des créatures. Mais surtout, un groupe d’étranges Ripper qui débarquent comme ça sur le territoire des deux amis !!!

Le point sur le manga :

Ça commence direct sur les chapeaux de roue !!! D’abord, tu te poses des questions quand tu poses les yeux sur la couv. et que tu vois cette bouille balafrée un masque à la main. Après, tu traduis le titre Ripper , et tu te demandes ce que tu vas trouver à l’intérieur, avec ces deux choses qui n’ont déjà rien à voir !!! Et puis boom, le récit commence avec une brève intro, et une course-poursuite. Deux personnages que tout sépare, mais qui prétendent être de la même famille. Qui se balancent des fions à tire larigot en plein « escape for life » . Et c’est là que tu les trouves à la fois trop attachants et trop mignons et que tu es tombé dans le piège de la curiosité !!! Jeronimo Cejudo, pour son premier manga frenchy aux Éditions Ankama, à le sens de l’accroche. On est bombardé de mystères et de surprises. Ça pulse, c’est plaisant, et cet univers postapocalyptique, teinté de noir et blanc, d’ombres et de lumières, fait totalement le job.

La conclusion :

Une nouvelle série shonen au scénario bien frais, qui nous réserve encore bien des surprises avec tous les petits cailloux blancs de mystères que l’auteur nous a déjà laissé dans ce premier tome. Ripper régalera les amateurs d’animes connus, les aventuriers, et ceux qui sont sensibles à la famille, au rapport fraternel !!

Un bon moment avec ses deux personnages aussi expressifs qu’adorablement « énergiques », à retrouver aux Éditions Ankama !!!