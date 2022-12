Sète : D’OC jusqu’au 31 décembre au centre photographique documentaire

Partagez





La région “Occitanie” s’intéresse aux talents divers. En l’occurence, la situation géographique de cette grande partie de France, permet aux photographes de prendre des clichés merveilleux, entre mer et montagne : Carte blanche à Paul Baudoin, Théo Combe, Pauline Dupin, Melody Garreau, Adrien Ribet, Marianne Thazet…

Mélody Garreau :

“Melody ne sait plus trop, si elle est anglaise ou française, oui bien sûr par sa famille, sa mère et sa soeur, qu’elle a tellement bien photographiées…” Ce texte est extrait du petit carton de présentation, que l’on peut lire sur les murs du centre. Le lieu est très fréquenté, par les Sétois, mais aussi par les passionnés de photographie. Il faut dire, que les photographes sont issus de l’ETPA (Toulouse), qui enseigne l’image et la vidéo.

L’artiste franco-anglaise est sortie lauréate de l’école et a obtenu le “Grand Prix”. Diplômée en 2017, elle obtient une bourse de la création et entame en 2019 une résidence photographique le long des canaux du midi intitulée “La France Vue d’Occitanie”. Son travail est porté par l’association CéTàVOIR et par le journal Médiapart. Elle travaille l’argentique essentiellement, ses clichés, font prédominer le travail sur l’ombre et la lumière des lieux, paysages énigmatiques ou très isolés, Mélody s’inspire de grands maitres de la photographie comme Ray Metzker, même si ce dernier prenait plus la rue que les paysages naturels.

Paul Baudon, avec sa série “Manifester” en 2020, fait aussi la part belle aux phénomènes de foule, entre l’urbanisme et l’humain, l’artiste marque son travail de clichés en noir et blanc. D’ailleurs, le photographe remporte la même année le prix Mark Grosset (catégorie documentaire). Paul est aussi issu de l’ETPA de Toulouse. Artiste portraitiste dans l’âme, c’est l’instantané que fait fleurir, les objectifs de son appareil photographique. Explorer le monde, passe par le langage de l’image, son travail s’inscrit totalement dans cette voie…

Théo Combes, est un Montpelliérain qui connait parfaitement sa ville. Il explore les lieux, donne aussi une touche particulière, quand l’observation du sujet, lui donne de la matière. Pauline Dupin, est une jeune photographe qui vient de l’Institut des Arts de Toulouse, puis de l’ETPA. Surement la plus féministe du groupe, en s’interrogeant sur la notion de la fragilité. Femme moderne, elle complète sa démarche par des clichés singuliers et puissamment encrés dans le terroir.

Adrien Ribet est lui un passionné de cinéma, sa photographie et son regard complète, parfaitement la vision de Marianne Thazet, qui elle puise son inspiration dans l’art, et peut-être l’insignifiant pour certains, mais pour notre part, son sens artistique s’apprivoise avec délice. D’autres infos sur l’exposition https://www.imagesingulieres.com

Eric Fontaine