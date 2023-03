Sète : Le parking de la discorde enflamme les coeurs !

Partagez





Lors de la visite de la ville, le sujet brulant sur les lèvres des Sétois, c’est la réalisation d’un nouveau parking, au coeur même de la cité balnéaire. Côté mairie, c’est avec la plus grande prudence, que nous avons eu la réponse autour du cabinet de Monsieur Le Maire François Commeinhes ” Vous savez depuis François Liberti son prédécesseur, le Maire a pris ses fonctions depuis 2001, il a toujours géré et trouvé des solutions pour les contribuables de la ville, sous la place Aristide Briand, la construction d’un parking souterrain est nécessaire, dans une ville qui s’offre de mieux en mieux au tourisme, c’est une réalité, même une obligation pratique”. Le discours est bien rodé, pourtant les opposants au parking sont de plus en plus nombreux, à vouloir un arrêt total des travaux.

Un collectif baptisé “Bancs Publics” qui reste très actif…

“Ce lundi 30 janvier, peu avant 7 h du matin, des militants du collectif Bancs Publics se sont allongés sur la route pour protester contre le projet de parking souterrain sous la place Aristide Briand à Sète dans l’Hérault.

L’opération menée d’abord par une quinzaine de militants, vite entourés par des dizaines d’autres opposants, se voulait une ” opposition physique, pacifique et non violente “ au projet de construction du parking.

Les activistes, ont mené une action coup de poing dans la rue Gabriel Péri (au centre) pour empêcher deux camions de se rendre sur le chantier, avant d’être évacués par les forces de l’ordre, tout en criant en chœur “Résistance !”. Voilà l’écho que la presse a donné, où en sommes-nous 1 mois après, l’arrachage des arbres donnant un effet “Leningrad”, autour des bâtiments de la belle époque ?

Christophe Aucagne du collectif “Bancs publics” n’en démord pas ” Le projet n’est techniquement pas raisonnable, le Mont Saint-Clair a par temps de pluie, des ruissellements que la mairie veut canaliser sous le parking, c’est compliqué au niveau hydraulique, cela peut aussi mettre en péril les fondations des immeubles aux alentours de l’ouvrage souterrain, le voisinage n’y est pas favorable d’ailleurs”.

À récolter le témoignage des habitants de la place, le parking pose aussi la question de l’augmentation du flux des voitures ” Vous savez près des quais, il existe un immense parking à l’air libre, au Mas Coulet, qui aurait pu être aménagé, mais la mairie a d’autres projets, d’aménagement de délestage…” s’exclame Marie (74 ans), Sétoise depuis 1988.

Auprès d’une source de l’ARAC (le propriétaire terrain avec le Conseil Régional), aucune transaction n’a lieu sur un soi-disant projet immobilier, avec une mairie qui rechercherait du bâti, donc des terrains constructibles, pour augmenter la population. Il faut dire que l’immobilier depuis la crise de la Covid-19, a fait un bon avant partout sur le territoire de l’Occitanie, Sète est aussi bénéficiaire du plan de 5 milliards d’euros voulu par le Président Macron, pour l’embellir les villes. Le Maire est favorable à la rénovation du quartier du Mas Coulet, qui d’après certains pourrait changer d’appellation ou de nom.

Pas de dialogue à Sète !

L’association militante pour l’arrêt du projet, voit d’un mauvais oeil la poursuite du chantier, qui d’après une source proche du promoteur, devrait dans les prochains jours un peu plus se barricader, avec des agents de surveillance pas toujours diplomates, pour les contestataires. L’affaire est en attente de jugement au tribunal, le préfet a annoncé son intention de poursuivre les saboteurs, qui auraient l’intention de freiner les engins, par la dégradation des biens privés ou publiques. Bref à Sète, le ciel bleu risque de devenir gris au dessus de certaines têtes pensantes.

Eric Fontaine (à Sète)