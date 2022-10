Sète : Palermo le festival de “Los Angeles à Sète” a rempli ses ambitions !

Partagez





Un festival, 2 pays, 20 jours, 20 lieux, 32 artistes…Du 12 au 18 septembre, l’édition à Sète, Montpellier et Palerme a rempli ses ambitions !. Pour ceux qui n’ont pu voir l’évènement, les organisateurs précisent que du 17 au 23 octobre 2022, les artistes partiront avec leurs oeuvres en Sicile, un bon moyen de continuer l’été indien, sachant que la température Italienne s’approchera des 21°, dans la journée. Pour nous on espère trouver un billet d’avion, afin de couvrir cet évènement qui a permis à Benjamin Biolay de mieux revendiquer son titre “Palermo Hollywood”, toujours dans ses chansons les plus connues. Bref pour ce Sétois d’adoption, “l’art fait partie de la vie…”, ce qui rejoint tout à fait la même pensée d’un autre artiste : Stephane Eicher (qui habite Aigues-Mortes, et la Suisse), grand connaisseur de peinture et aussi amoureux de Sète.

Quartier-Haut à Sète :

Description

Festival International d’Art Contemporain – Sète Palermo. Celui-ci c’est passé du Lundi 12 au Dimanche 18 Septembre 2022. À Sète bien entendu, ville tournée vers l’art et la chanson depuis plusieurs décennies avec Branssens, Combas, Di Rosa…en autre !

Après Sète-Los Angeles, les artistes de l’île singulière célèbrent “Sète-Palerme”. “Trois ans et deux confinements plus tard, les Sétois récidivent en proposant un nouveau jumelage, toujours avec une ville portuaire : cette fois le festival Sète-Palerme qui se tiendra sur le même principe à Sète du 14 au 18 septembre puis dans la capitale sicilienne du 18 au 23 octobre.” pouvait-on lire sur les dépliants officiels de la ville, et dans la presse.

Le Festival :

Tout d’abord, SLA est une association à but non lucratif qui organise tous les deux ans un festival international d’art contemporain entièrement gratuit et co-financé par des militants, sponsores et collectivités publiques.

L’association, soutient la culture, sous toutes ses formes, des arts plastiques à la littérature, de la musique à la vidéo, de la création culinaire au théâtre, de l’échelle locale aux projets internationaux. Et elle défend le rôle extraordinaire des artistes dans une société en demande, en les accompagnant dans leurs aventures les plus inattendues et audacieuses, suivant les nombreux dossiers d’inscription.

Croyant profondément que l’art change la vie et souhaitant l’accès de l’art pour tous, SLA veut permettre au plus grand nombre de faire l’expérience intense de la création.

Les Participants :

GIULIANA BARBANO – ABDELKADER BENCHAMMA – ALDO BIASCAMANO – BARBARA CAMMARATA – ARMELLE CARON – ANDRÉ CERVERA – LISE CHEVALIER – RUBY CICERO – ANDREA CUSUMANO – GANDOLFO GABRIELE DAVID – JEAN DENANT – DANIEL DEZEUZE – EMILIE DEZEUZE – FRANÇOIS DEZEUZE – DIMORAOZ – CÉCILE DONATO SOUPAMA -GILLES-MARIE DUPUY – DANIELA NANCY GRANATA / EMANUELA BARILOZZI CARUSO – ANDREA KANTOS – ÈVE LAROCHE-JOUBERT – SUZY LELIÈVRE – ALESSANDRO LIBRIO – BARBARA MASSART / NICOLAS CLÉMENT – IGNAZIO MORTELLARO – MARION MOUNIC – IL PETRIGNO – ROSSELLA POIDOMANI – LINDA RANDAZZO – TOPOLINO – MARIA DONATA D’URSO.

PROGRAMME du FESTIVAL :

Avec le soutien de l’école des beaux-arts de Sète

On a assisté à un évènement magique : 21h – Soirée cinéma en plein air, projection de Palerme de Emma Dante, 93 min.

Avant, nous avions rendez-vous à 16h – Performance de Maria Donata d’Urso, Zone de timidité, installation chorégraphique avec des formes vivantes (peau de kombucha).

Jardin botanique, Bd Henri IV, Montpellier

Dès la fin d’après-midi, à 18h – Peinture live de Topolino.

Vernissage d’André Cervera. “Le carnaval des Limbes”… comme la lave qui émerge du

volcan, la peinture jaillit sur le papier…peut-on dire ou reevoir de cet artiste Sétois.

Mercredi 14 septembre à 19h – Performance de Ruby Cicero, La Pitié danse et touche les cieux, musique violon Alessandro Librio.

Projection et mise en lumière Thomas Martin Visuel.

Plus d’infos sur les autres dates : https://www.sla-festival.com/sete-palerme/

Nos coups de coeur en images :

Eric Fontaine (à Sète)