Sète : Rencontre avec le peintre Dublinois Chad Keveny à “Le Réservoir”

Partagez





Chad Keveny est né à Dublin, mais il a déjà parcouru le monde avec son appareil photo et ses pinceaux. Durant le mois d’août à Sète, il a été invité par le collectionneur et mécène Gilbert Ganivenq. L’homme d’affaire Montpelliérain est un amateur d’art éclectique, qui sait dénicher les jeunes talents “En créant Art & Patrimoine, j’ai souhaité continuer à transmettre la passion, qui m’a toujours animé et défendre l’idée, que l’art peut être accessible, au plus grand nombre” décrit il dans sa brochure, que nous récupérons dans sa première galerie à Sète baptisée “Le Réservoir”.

L’artiste est un “Globetrotter”, son art est la résultante de ses rencontres et trouvailles…

Avant de faire un portrait du peintre que nous avons rencontré, c’est finalement du 18 septembre au 18 octobre que Chad Keveny présentera au Réservoir (45-46, quai de Bosc) une sélection de ses peintures sur toiles, les plus récentes ayant été réalisées. Si certaines sont même déjà accrochées , l’artiste est sur place sur place, pour communiquer autour de ses oeuvres !.Puisque cet artiste irlandais, grand voyageur, vient d’y effectuer une résidence, on pourrait penser que dialoguer en anglais risque d’être compliqué, et bien non, Chad Keveny s’exprime très bien en français, qu’il pratique parfaitement bien.

Chad Keveny et son univers onirique !

Né à Dublin en 1981, est parti très tôt pour la France, il rejoint ses potes à Toulouse, décide de suivre les cours à Toulouse et obtient son diplôme en 2004. L’artiste décide de compléter son cursus, par une licence en sciences politiques à l’université Trinity Collège of Dublin…Ensuite, Chad voyage en Chine, au Brésil, en Allemagne et Argentine. S’il se raconte en contactant les différents publics, il élébore surtout un réseau de connaissances et de contacts, comme si ses détours dans le monde composaient une bande dessinée. “En fait, dès fois je trouve des photos, des objets, je travaille à partir de ces matériaux, ainsi que des clichés de mes rencontres, j’élabore un vrai carnet de voyages, pour me souvenir et partager mes expériences humaines” nous confie-t’ il.

Eric Fontaine