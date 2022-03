Sète : Visite de la chapelle au quartier haut pour “Anthologia” de Sindre Foss Skanche

Partagez





L’exposition Sétoise aurait pu surprendre les férus de l’art satanique, si par orgueil déplacé, on pensait que l’artiste libre Norvégien Sindre Foss Skancke, avait investi les lieux, pour uniquement forger son art du “darkness”.

Illusion totale pour ce plasticien musicien, qui s’arrange avec les troubles de la mémoire, pour composer une oeuvre inspirée de l’au-delà, mais aussi par le cataclysme issu d’une monarchie constitutionnelle, qui inspire encore aujourd’hui la politique “Monarchie Constitutionnelle” des travailleurs, dont le monarque Harald V, continue à régner dans une Norvège qui se divise !

À Sète, l’incubation des oeuvres passe forcément, par une réelle impression de voyage dans l’étrange. On peut voir dans ces installations, la main de Dieu ou de Satan, l’artiste rejoint ainsi l’antre des ténèbres, pour n’en garder que les quintessences. Il rejoint ainsi l’univers de la plasticienne Fabienne Leclerc, qui a peint en autre “Le Maître des Anges”.

La chapelle du quartier haut expérimente l’art dans son sens le plus conceptuel !

La Chapelle du Quartier Haut de Sète s’équilibre, et nous offre, toujours plus de propositions originales. Pour cette dernière présentation du 26 février au 27 mars, elle se nomme Anthologia et promet une immersion dans l’univers .

Anthologia, de l’artiste norvégien Sindre Foss Skancke, questionne les croyances et les formes rituelles qu’elles prennent. Issu du mouvement scandinave, l’artiste établi dans son œuvre une profonde remise en question existentielle. Traduite par une réflexion autour du concept de l’art pictural, sa performance conceptuelle entre la philosophie et l’art plastique témoigne du rapport très particulier que l’artiste préserve avec le matériau.

La Chapelle du Quartier Haut de Sète propose de découvrir cet univers si décalé aux étranges connotations jusqu’au 27 mars http://www.tourisme-sete.com

Sindre Foss Skancke explorateur musicien…

J’ai récemment découvert cet artiste, en allant à la FNAC, acheter un CD. Sindre est l’homme derrière le groupe de dark noise Utarm. Même si ses peintures me rappellent l’art selon Nick Blinko . Comme Sindre, l’artiste vogue dans l’ambiance anarcho-punk, même si le Norvégien a dans sa musique, une corde à son arc, la collégialité du groupe dans des sons plus langoureux !

Au fond “Anthologia” ne serait que la capitulation de nos sens, sentiment mêlé de spectres primitifs, ou la mort roderait, dans une effervescence spontanée, évoquant de la sorte, la vulnérabilité des corps et de la souffrance des âmes Sindre Foss Skancke est un artiste norvégien d’après-guerre et contemporain né en 1980. De nombreuses galeries et musées clés tels que le Casino Luxembourg, le Forum d’Art Contemporain ont présenté le travail de l’artiste Norvégien dans le passé.

Eric Fontaine