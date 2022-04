« L’opération » et « L’hôpital » sont deux ouvrages signés Docteur Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée disponibles dans la collection Mine de Rien aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Illustrés par Robin, les enfants seront rassurés de savoir ce qui se passe au cœur d’un hôpital, lorsqu’on se fait opérer notamment. « Quand on comprend …