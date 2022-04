La marque Haba présente, pour fêter Pâques et le printemps, une jolie sélection de jeux et jouets, pour les jeunes enfants. Des jouets en bois, pour éveiller l’ouïe des petits, entre autres, et un jeu de société, de collecte, pour les initier tranquillement, et surtout s’amuser, autour d’un même thème. …