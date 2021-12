“Souffler de son souffle” à Arles pour la Fondation “Van Gogh” jusqu’au 1 mai 2022

Partagez





Arles est la destination de choix pour cette fin d’année. Entre la déambulation dans ses ruelles, et l’ouverture permanente des collections artistiques, la capitale camarguaise s’offre plusieurs expositions de choix, entre “Luma” (Maja Hoffmann) et la Fondation Van-Gogh. “Souffler de son souffle”, jusqu’au 1 mai 2022, c’est avant tout une immersion au travers les oeuvres d’un collectif d’artistes, nous avons été convié au vernissage d’une exposition très surprenante, en richesse de couleurs et d’intentions créatives.

Un collectif d’artistes pour une présentation dans l’esprit de Van-Gogh !

MARINA ABRAMOVIC & ULAY

VITO ACCONCI

JEAN-MARIE APPRIOU

CARLOTTA BAILLY-BORG

FRANK BOWLING

TRACEY EMIN

MARKUS DÖBELI

HANS HAACKE

FRANCIS HALLÉ

HANS HARTUNG

HOKUSAI

REBECCA HORN

ASGER JORN

JUTTA KOETHER

PIERO MANZONI

KRISTIN OPPENHEIM

GIUSEPPE PENONE

JOYCE PENSATO

VIVIAN SPRINGFORD

VIVIAN SUTER

ANDRA URSUTA

CHLOÉ VANDERSTRAETEN

GIL JOSEPH WOLMAN

WOLS

Le point en commun de ces plasticiens et artistes de l’art, c’est avant tout l’envie de produire des oeuvres, dans un esprit de partage et aussi avec une certaine singularité, qui pourrait se définir par l’union d’un collectif sur les traces de Van-Gogh.

Un vernissage, une présentation, un esprit !

“L’art en famille”, c’est un peu comme si on voulait réunir des esprits créatifs pour une exposition à la Fondation Vincent van Gogh Arles. Ce 26 novembre 2021, Arles a ouvert les portes à un public d’érudits, mais aussi aux amoureux de ce spectre baptisé “Vincent”. “Le fait est que nous sommes des peintres dans la vie réelle et qu’il s’agit de souffler de son souffle…tant que l’on a le souffle”, ce message est tiré du génie de la peinture à Émile Bernard (peintre, graveur et écrivain Français).

Une immersion de peintures et d’oeuvres originales, dans cette ancienne “Banque de France”, pour un parcours de l’art sur les étages de l’édifice (2 niveaux). On peut y découvrir une variété de toiles, dessins, sculptures, oeuvres variées, qui surfent sur une créativité ou le mot “liberté” est un leitmotiv pour celles et ceux qui travaillent à explorer le monde de leur création.

Plus d’infos https://www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Eric Fontaine