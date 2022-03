The Dire Straits Experience en tournée en France

Partagez





The Dire Straits Experience est certainement le plus brillant et le plus fidèle hommage au mythique groupe anglais. Chris White, ancien membre du groupe, accompagné de 6 musiciens de renom, redonne vie aux hits de la bande de Mark Knopfler.

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE

En tournée dans toute la France

à partir du 4 mars et à Paris le 6 octobre 2022

La popularité de Dire Straits n’a jamais cessé d’être. Le monde entier reste sous le charme des morceaux énergiques de ce groupe anglais. Quand le tribute band de Chris White prend la route, les salles se remplissent à une vitesse supersonique.

Lorsque Dire Straits a annoncé son retrait de la scène musicale en 1995, cela a sonné comme la fin du monde pour bon nombre de fans. Plus de vingt ans après sa dissolution, The Dire Straits Experience refait vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit pas d’un simple hommage, Chris White, membre du mythique groupe, fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux nouvelles générations.

DATES DE LA TOURNÉE 2022



4/03 LE MANS ANTARÉS

5/03 LIMOGES ZÉNITH

7/03 METZ LES ARÈNES

8/03 BESANÇON MICROPOLIS

9/03 GRENOBLE LE SUMMUM

11/03 NICE ACROPOLIS

12/03 TOULON ZÉNITH

13/03 MONTPELLIER LE CORUM

15/03 ST-ÉTIENNE ZÉNITH

16/03 ORLÉANS ZÉNITH

17/03 CLERMONT-FERRAND ZÉNITH

17/05 ROUEN ZÉNITH

18/05 CAEN ZÉNITH

19/05 ANGERS AMPHITÉA

27/09 AIX-EN-PROVENCE ARENA

18/09 CHAMBÉRY LE PHARE

29/09 DIJON ZÉNITH

01/10 LYON CITÉ DES CONGRÈS

02/10 STRASBOURG PALAIS DES CONGRÈS

03/10 NANCY ZÉNITH

04/10 LILLE ZÉNITH

06/10 PARIS ZÉNITH- LA VILLETTE

07/10 TOURS PALAIS DES CONGRÈS

08/10 RENNES LE LIBERTÉ

09/10 NANTES ZÉNITH

11/10 BORDEAUX ARKÉA ARENA

12/10 PAU ZÉNITH

13/10 TOULOUSE ZÉNITH

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Billetterie www.fnacspectacles.com et sur tous les sites de réservation habituels

tarifs : place à partir de 42,10 euros