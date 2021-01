Théâtre de Rue à Nîmes avec la compagnie Dynamogène

Historiquement, Chalon, Aurillac, Sotteville-lès-Rouen, Avignon, le théâtre de rue s’organise, festivités municipales, animations de supermarchés, le Géant de Royal De Luxe, fêtes de quartiers, Carnaval, Bivouac de Générik Vapeur, meetings politiques… L’émergence des arts de la rue dans le paysage culturel français connaît, depuis le début des années 90, un essor considérable. Leur visibilité est de plus en plus grande dans les médias. Le public de plus en plus nombreux est enthousiaste, les compagnies également. Ce développement, que l’on peut qualifier d’exponentiel, ne cache pas une certaine pluralité des compétences à tous les niveaux : Pratiques artistiques, modes d’organisation et de diffusion, prise en compte du public, assurance et organisation préfectorale pour les parcours. La jeunesse de ces acteurs des arts vivant, leur confère à la fois une vitalité remarquable et un désordre bon enfant, dans leurs représentations originales. Leur succès s’explique par leur nature même :Ils sont populaires et ils investissent dans la rue, même si c’est canalisé et encadré aujourd’hui par une sécurité, lors des déplacements.

Les arts de la rue interviennent dans l’espace public et c’est déjà, en soi, une particularité qui méritent qu’on s’y intéresse. Avec le covid-19, les projets fusent, pour un retour à la normal, la demande se fait connaître auprès des institutions. “Pour l’instant Dynamogène joue le jeu, ce 31 décembre c’est une sortie de l’équipe sans budget, histoire d’être dans le mouvement, mais on répond à une demande en accordant nos prix, pour une parade, un évènement on fait des tarifs profitables à la demande” explique Pierre le fondateur de la compagnie. Malgré tout, côté Ministère de la Culture, le discours ambiant sur l’essentiel, marque le pas de cet espace d’échange d’opinions, d’argumentation, de vie civile, de communication, “le théâtre de rue retrouvera ses marques, quand on aura résolu le problème de la pandémie” communique t’on autour de Roselyne Bachelot la Ministre de la Culture.

Nîmes prône la culture de la tauromachie !

Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier a fait voté un budget exceptionnel autour de la corrida, avec l’attribution de 201 587 à l’impresario Simon Casas, l’organisateur des spectacles taurins dans les arènes de la ville. Cette subvention fait couler beaucoup d’encre “Vous savez la culture de notre ville, passe par nos traditions, la tauromachie fait partie intégralement de la culture de Nîmes, ses habitants sont attachés aux férias, qui génèrent des emplois et apportent d’importantes ressources financières…” commente Sophie Roulle ! Pour l’instant ce sont 58 000 personnes qui ont signé la pétition “Non aux 200 000 euros pour la corrida” sur http://www.change.org

Côté Dynamogène, on espère obtenir un budget courant 2021 “C’est sur, c’est notre ville, on aime s’y produire et ça serait dommage que les Nîmois ne puissent pas voir nos derniers spectacles, mais avec la ville de Nîmes, les relations sont au beau fixe” explique Pierre…

Les Etablissements DYNAMOGèNE ont été créés en 1995 à la suite de l’aventure Clintonbaco (90-94). La compagnie conçoit des spectacles pour la rue, à partir de véhicules terrestres grandeur nature, où la poésie de la machinerie est soutenue par le jeu musical et théâtral, mais profondément humain des personnages qui s’animent autour des créations originales. Vous pouvez allez faire un tour sur leur page, pour connaître leurs déplacements en France et à l’étranger http://www.dynamogene.net

Eric Fontaine