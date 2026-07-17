Tina Turner « Wildest Dreams » fête ses 30 ans à travers une édition monumentale !

La politique de rééditions menée par Parlophone autour du catalogue de Tina Turner se poursuit avec une édition du 30ᵉ anniversaire de Wildest Dreams. Réuni dans un luxueux coffret 4 CD + Blu-ray, le neuvième album studio de la chanteuse retrouve aujourd’hui toute sa splendeur grâce à une remasterisation inédite, un généreux ensemble de raretés, un concert inédit enregistré au stade de Wembley et le film Live in Amsterdam restauré. Une réédition qui remet en lumière un disque longtemps resté dans l’ombre de Private Dancer, alors qu’il constitue l’un des sommets de la seconde partie de sa carrière.

Paru le 1er avril 1996 au Royaume-Uni avant d’être distribué dans toute l’Europe, Wildest Dreams marque le retour de Tina Turner à la création après sept années sans nouvel album de chansons originales. Il est le troisième des quatre albums publiés après Private Dancer (1984), celui qui avait offert à l’ancienne partenaire d’Ike Turner l’un des retours les plus spectaculaires de l’histoire de la musique populaire.

En 1996, Tina Turner n’a plus rien à prouver. À cinquante-six ans, elle remplit les plus grands stades de la planète et s’impose comme l’une des rares artistes capables de séduire plusieurs générations. Plutôt que de capitaliser sur ses succès passés, elle choisit pourtant d’aller de l’avant. Wildest Dreams traduit la liberté d’une femme apaisée, affranchie de son passé, qui chante avec une assurance sereine et une élégance nouvelle. À bien des égards, cet album est le digne héritier de Private Dancer, dont il retrouve le subtil équilibre entre puissance rock, émotion soul et sophistication pop.

Pour façonner ce disque, Tina Turner a réuni quelques-uns des producteurs et compositeurs les plus recherchés des années 1990 : Trevor Horn, Terry Britten, Nellee Hooper, Chris Porter, Arthur Baker ou encore les Pet Shop Boys. La pochette montre une Tina Turner radieuse et résume parfaitement l’esprit du disque : une artiste épanouie, désireuse d’explorer de nouvelles sonorités.

Les collaborations témoignent de cette ambition. Bono et The Edge (U2) signent GoldenEye, devenu l’un des génériques de James Bond les plus marquants de la saga. Neil Tennant et Chris Lowe ( Pet Shop Boys) offrent l’élégant Confidential. Sheryl Crow cosigne All Kinds of People, Tony Joe White compose On Silent Wings, sublimé par la présence discrète de Sting, tandis que le morceau-titre sera réenregistré quelques mois plus tard en duo avec Barry White pour l’édition nord-américaine de l’album. Rarement un album de Tina Turner aura donné naissance à une série de singles aussi variée. Avec GoldenEye, elle prête sa voix grave et magnétique au retour de James Bond au cinéma. La chanson, écrite par Bono et The Edge, dépasse rapidement son statut de simple thème de film pour devenir un classique de son répertoire. Whatever You Want, signé notamment par Arthur Baker et Taylor Dayne, renoue avec l’énergie rock qui a toujours caractérisé Tina Turner, tandis que On Silent Wings, porté par la guitare de Dominic Miller et le chant de Sting, s’impose comme l’une des plus belles ballades de sa carrière. La reprise de Missing You, popularisée par John Waite, gagne en profondeur émotionnelle sous son interprétation. Plus introspective, Something Beautiful Remains révèle une facette plus fragile de la chanteuse, tandis que In Your Wildest Dreams, dans sa version avec Barry White, déploie une sensualité feutrée qui séduira le public américain.Ces six singles illustrent parfaitement la richesse de l’album, capable d’alterner hymnes rock, ballades sophistiquées et pop contemporaine sans jamais perdre son unité. Derrière les singles se cachent plusieurs réussites majeures.

Confidential, écrit et coproduit par les Pet Shop Boys, mêle élégance électronique et mélodie irrésistible. Thief of Hearts installe une tension dramatique presque cinématographique. All Kinds of People apporte une respiration lumineuse, tandis que Unfinished Sympathy, reprise du chef-d’œuvre de Massive Attack, témoigne de la curiosité artistique de Tina Turner, peu commune chez une artiste déjà installée au sommet.

Les arrangements, souvent très raffinés, intègrent discrètement les textures électroniques caractéristiques des années 1990 sans sacrifier la chaleur des instruments acoustiques. Trevor Horn et Nellee Hooper apportent leur science des productions sophistiquées, tandis que Terry Britten veille à préserver l’ADN rock de la chanteuse. Cette alchimie explique pourquoi Wildest Dreams traverse remarquablement le temps.

Le premier CD restitue l’album original dans une remasterisation qui redonne toute leur ampleur aux arrangements. Le second disque rassemble une sélection judicieuse de faces B, versions alternatives, remixes et raretés. On y découvre notamment Do Something, Love Is a Beautiful Thing, The Difference Between Us ou encore plusieurs relectures de GoldenEye et Whatever You Want. Plus qu’un complément, ce disque retrace toute la richesse de la campagne discographique menée autour de l’album et séduira autant les collectionneurs que les passionnés de pop des années 1990.

Les troisième et quatrième CD proposent enfin le concert intégral donné au stade de Wembley le 20 juillet 1996. Mixé à partir des bandes multipistes originales, ce document inédit capture Tina Turner au sommet de son art. La voix demeure impressionnante, la présence scénique intacte, tandis que les nouveaux titres s’intègrent naturellement aux classiques comme The Best, What’s Love Got to Do with It ?, Private Dancer, Proud Mary ou Nutbush City Limits.

Un Blu-ray complète le coffret avec Live in Amsterdam, réalisé par David Mallet et nommé aux Grammy Awards en 1997. Restauré en haute définition avec un nouveau mixage audio, ce film demeure l’un des témoignages les plus spectaculaires du Wildest Dreams Tour, gigantesque tournée mondiale qui rassembla plus de 4,5 millions de spectateurs en seize mois. Signé par le journaliste et historien Jason Draper, le livret s’appuie sur de nouveaux entretiens avec Holly Knight, coautrice d’In Your Wildest Dreams, le manager Roger Davies et le producteur Trevor Horn et offre un éclairage précieux sur la genèse de l’album.

Cette réédition permet de mesurer toute la richesse d’un album resté dans l’ombre de Private Dancer. Elle rappelle surtout qu’au-delà de son incroyable énergie scénique, Tina Turner fut une interprète d’une rare intelligence musicale, capable de transformer chaque chanson en une histoire habitée. A ce titre, Wildest Dreams mérite aujourd’hui d’être enfin considéré comme l’un des grands albums pop de la décennie 1990. C’est chose faite avec cette éclatante édition anniversaire.

Jean-Christophe Mary

Tina Turner « Wildest Dreams »

Disque 1

01 Do What You Do 04:23

02 Whatever You Want 04:52

03 Missing You 04:36

04 On Silent Wings 06:12

05 Thief Of Hearts 04:05

06 In Your Wildest Dreams 05:33

07 Goldeneye 03:27

08 Confidential 04:39

09 Something Beautiful Remains 04:20

10 All Kinds Of People 04:43

11 Unfinished Sympathy 04:30

12 Dancing In My Dreams 06:45

Disque 2

01 In Your Wildest Dreams (feat. Barry White) (Radio Edit) 03:58

02 Do Something 03:19

03 Love Is A Beautiful Thing 03:58

04 The Difference Between Us 04:34

05 Something Special 04:38

06 Something Beautiful Remains (‘Joe’ Urban Remix Edit) 04:00

07 Goldeneye (Urban Accapella Mix) 04:03

08 Goldeneye (Morales Club Mix) 10:12

09 Whatever You Want (The Massive Jungle Mix) 08:20

10 Whatever You Want (Tee’s Freeze Mix) 06:46

Disque 3

01 Whatever You Want 07:05

02 Do What You Do 04:12

03 River Deep, Mountain High 04:12

04 Missing You 04:01

05 In Your Wildest Dreams 05:56

06 Goldeneye 05:24

07 Private Dancer 08:04

08 We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) 06:12

09 Let’s Stay Together 03:55

10 I Can’t Stand The Rain 03:15

11 Undercover Agent For The Blues 03:40

Disque 4

01 Steamy Windows 03:37

02 Better Be Good To Me 06:33

03 Addicted To Love 05:41

04 The Best 07:35

05 What’s Love Got to Do With It 06:06

06 Band introduction 03:09

07 Proud Mary 10:08

08 Nutbush City Limits 06:41

09 On Silent Wings 05:57

Disque 5

01 Whatever You Want 07:02

02 Do What You Do 04:07

03 River Deep, Mountain High 03:59

04 Missing You 04:07

05 In Your Wildest Dreams 06:20

06 Goldeneye 05:22

07 Private Dancer 07:53

08 We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) 05:10

09 Let’s Stay Together 04:34

10 I Can’t Stand The Rain 03:25

11 Undercover Agent For The Blues 03:42

12 Steamy Windows 03:24

13 Givin’ It Up For Your Love 03:11

14 Better Be Good To Me 05:48

15 Addicted To Love 05:09

16 The Best 07:55

17 What’s Love Got to Do With It 03:49

18 Proud Mary 10:04

19 Nutbush City Limits 05:18

20 On Silent Wings 07:30

21 Something Beautiful Remains 04:38