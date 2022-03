Tout ce qu’il faut savoir sur le Bitcoin

Depuis plusieurs années déjà, on entend de plus en plus parler des cryptomonnaies et du bitcoin. Ces nouvelles monnaies décentralisées qui suscitaient auparavant la méfiance des financiers sont rapidement devenues source de profit pour les investisseurs. Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle mode ainsi que quelques pistes pour commencer à investir dans ce marché.

Qu’est-ce que le bitcoin



Le bitcoin est une monnaie décentralisée créée en 2008 par un groupe d’individus qui avait pour ambition de pouvoir échanger de l’argent de pair à pair sans intervention de quelconque institution financière. Les bitcoins peuvent être achetés ou échangés contre une certaine somme d’argent dans une autre monnaie plus traditionnelle par exemple. La valeur du bitcoin à un instant t dépend de l’offre et de la demande.

En janvier 2019 par exemple, un bitcoin valait aux alentours de 3000 dollars. Aujourd’hui, un bitcoin vaut 35 000 dollars. En d’autres termes, si quelqu’un avait investi dans 1 000 dollars de cette monnaie en 2019, cela vaudrait 12 000 dollars aujourd’hui.

Comment investir ?

Pour investir dans cette cryptomonnaie, il existe des sites sécurisés qui permettent de faire cela. Il est également possible d’aller au-delà du simple investissement et de se lancer dans une activité de trading. Cela consiste à acheter et revendre du bitcoin et ainsi à se dégager une marge grâce aux transactions réalisées. Le trading est une activité certes lucrative, mais son apprentissage nécessite du temps et de la patience. Il faut aussi s’orienter vers une plateforme de trading adaptée aux débutants qui vous permettra d’apprendre les bons gestes et les bonnes pratiques sans prendre de risques. Bitcoin code est un site qui répond assez bien à ces critères.

En effet, quiconque souhaite exercer le métier de trader doit être conscient des risques encourus. Mais en étant bien informé sur la question et en utilisant une plateforme sécurisée, il n’y a aucune raison d’avoir des mauvaises surprises. Il faut aussi suivre un certain nombre de règles essentielles pour assurer le bon déroulement de vos transactions.

Le bitcoin constitue donc un excellent investissement à long terme qui pourrait vous permettre de faire fructifier votre argent. En effet, cette monnaie est de plus en plus acceptée par le grand public. De nombreuses transactions financières sont désormais effectuées en bitcoin et non en monnaie traditionnelle. Voici un article illustrant plus en détails l’intérêt de miser sur cette monnaie. Néanmoins, il faut garder en tête que rien ne certifie que la valeur du bitcoin continuera d’augmenter dans les prochaines années, il faut donc rester prudent lorsque l’on décide d’investir. Il ne faut investir que des sommes que l’on peut se permettre de perdre sans pour autant être ruiné.

En conclusion, le bitcoin est la nouvelle cryptomonnaie en vogue de ces dernières années. Celle-ci a permis à de nombreuses personnes de faire fortune. Il est donc très tentant de vouloir bénéficier des avantages du bitcoin. Cela peut se faire en réalisant des investissements sur le long terme ou en faisant du trading dans des sites sécurisés et de confiance comme Bitcoin code