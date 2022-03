Ukraine : Cette révolution de 2014 qui a mené aujourd’hui l’invasion russe !

Partagez





La révolution ukrainienne de 2014, que l’on appelle “révolution de Maïdan”, car elle s’est située en février…Ces manifestations pro-européennes sont survenues de 2013 à 2014. La destitution alors du président Ianoukovytch, a plongé l’Ukraine à deux changements de régime, finalisé 8 ans après, par l’invasion des chars russes.

En France, peu de médias ont relaté, les évènements ukrainiens de 2014, qui pourtant, sont nécessaires, pour comprendre l’enjeu géo-politique qui s’est établi, aujourd’hui en Europe et dans les Balkans.

Poutine avait dénoncé depuis longtemps les “Néo-nazis” de l’Ukraine, moyen pour lui, d’instaurer la discorde entre les “pro-ukrainiens” et les “pro-russes”…

L’Europe et les médias dit “mainstream”, n’avaient pas analysé le risque d’une invasion russe !

Pourtant, certains journalistes comme Paul Moreira (PLTV), ou encore la photo-reporter Anne-Laure Bonnel, mettaient en garde le risque d’embrasement du pays, par la montée d’un nationalisme, actionnée par l’ultra-droite, que le maître du Kremlin, montrait du doigt, dans les médias russes https://twitter.com/al_bonnel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Bien entendu, cet article n’a pas la vocation d’établir des faits, pour justifier l’envahissement des chars russes sur le territoire ukrainien, mais plutôt de comprendre “les raisons”, et le prétexte que Vladimir Poutine a mis en avant, pour éradiquer ce peuple des Balkans, qui au fond, dans son ensemble, ne voulait pas la guerre que l’on connait aujourd’hui.

Anne-Laure Bonnel, est surement la seule française à avoir filmé entre 2013 et 2014, l’acharnement du président Petro Porochenko (2014-2019), a bombarder les populations civiles et les séparatistes des régions de Donbass, pour les villes de Louhansk et Donetsk !. La reporter de presse, a diffusé son documentaire, sans voix-off, ni commentaires, pour montrer l’agonie des habitants de ces régions, qui durant le début du règne du président ukrainien, qui en plus de son costume d’homme d’Etat, avait fait fortune dans l’industrie du chocolat.

Viktor Ianoukovytch a été, le président pro-russe de 2010 à 2014, et l’ancien gouverneur de l’oblast de Donestsk. Renversé aux élections présidentielles, suite aussi à une série de manifestations politiques, autour du puissant clan de l’oligarque Rinat Akhmetov (président du club de foot de Donestk), depuis ce temps là, la division du peuple ukrainien persiste.

La guerre du Donbass et les milices ukrainiennes…

En 2014, Poutine va envoyer des troupes sur “La Crimée”, afin d’annexer le territoire pro-russe à la Russie. Depuis le plus long pont d’Europe sert de passerelle, entre l’empire du Kremlin et la côte ukrainienne, nous avions dès le début du conflit écrit un premier article https://www.francenetinfos.com/?s=guerre+Ukraine

Dans son travail d’investigation, le journaliste de “Première-Lignes”, mettait en garde sur la montée des franges de l’ultra-droite nationaliste en Ukraine. Son document pour France Télévisions “Les masques de la révolution”, illustre parfaitement la période de l’après “Ianoukovytch”.

L’Ukraine de l’après 2014 est alors composée de fractions armées, comme le “Secteur Droit”, des miliciens qui contrôlent la route menant vers la Crimée. Dimitri Iaroch est le fondateur de “Pravy Sektor”. L’Ofpra pour la France mentionnait en 2016 le DUK (milice armée de volontaires ukrainiens), elle fait référence au caractère d’antisémitisme et de xénophobie de ses troupes. À demi-mot la journaliste Française Anne-Laure parle aussi de ces combattants, qui ensuite ont rejoint l’armée régulière pour combattre les séparatistes dans le Donbass, en faisant des exactions au sein des populations travailleurs dans les mines de charbon.

Autre faction para-militaire de l’Ukraine : Le Bataillon Azov...Son chef Andreï Biletsky a toujours développé ses idées nationalistes “anti-russe”. Cet ancien député à la Rada d’Ukraine est un ancien colonel de police, durant la guerre du Donbass, il a participé aux 14 000 morts comptabilisés par les ONG. Aujourd’hui son bataillon baptisé Azov utiliserait des armes acheminées par le feu-vert des Etats-unis. À ce sujet l’ancien directeur de la CIA (2011-2012) le Général David Petraeus ne s’insurgeait pas sur le fait qu’en 2017, les “mercenaires” d’Azov étaient dirigés par une figure de la droite nationaliste. Aujourd’hui le bataillon comporterait environ 5 à 6 000 combattants autour de l’armée régulière d’Ukraine.

Mark Gordienko un “Pro-Ukrainien” patriote et anti pro-russe !

L’ancien dirigeant du conseil de sécurité citoyenne d’Odessa a toujours clamé que le 2 mai jour de l’incendie de la maison des syndicats d’Ukraine ( 2014), qui pourtant a vu la mort de 48 pro-russes, est un jour sans regret. L’est de l’Ukraine est depuis ce temps là en ébullition, même si la population sous la tutelle de l’invasion russe, reste dans sa majorité profondément indépendante.

Alors cette montée en puissance des activistes-nationalistes Ukrainiens, ont été freinée par l’arrivée de Volodymyr Zelensky élu en 2019. Avec la crise du Covid-19, et malgré quelques dérapages, dont une évasion fiscale (pandora papers), Zelensky a le soutien de l’Europe, des Etats-Unis et d’un bon nombre de pays. Vladimir Poutine ne pourra plus garder son discours sur les néo-nazis, lui-même étant l’envahisseur qui sans doute lorgnera, sur d’autres contrées, à moins que le monde l’arrête !.

Eric Fontaine