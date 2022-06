Une 27ème édition des Suds à Arles du 11 au 17 juillet à ne pas louper !

Partagez





Arles : Les préparatifs ont déjà commencé, depuis un certain temps…La conférence de ce printemps, a permis d’apprécier une programmation des Suds, tout en douceur et qualité. “Les Suds à Arles” sont devenus un vrai label, d’une mondialisation musicale, imaginée depuis presque 30 ans, par la Nîmoise, devenue l’une des grandes ambassadrices Arlésiennes, Marie-José Justamond. Tout un programme, basé sur des choix judicieux, fait le savoir-faire de l’équipe de salariés et bénévoles, pour ce festival du Sud, qui depuis quelques années amorce, un véritable engouement des festivaliers pour, ses ateliers, cours et concerts, dont les réservations sont en cours en ce mois de juin https://www.suds-arles.com

Une année attendue…

Après une reprise des festivités dès l’an dernier, la diminution des risques Covid-19, Arles, va encore faire briller une belle programmation :

Cette année encore, pendant 7 jours et 6 nuits, Les Suds donnent rendez-vous à un peu plus de 50 000 festivaliers. Au menu musical il y aura plus de 80 concerts et rencontres musicales dans les différents lieux de la cité arlésienne, avec en autre le théâtre antique ou la cour du palais de l’archevêché . Pour sa 27ᵉ édition, le festival attend un public, qui encore une fois, sera présent du 11 au 17 juillet avec Bernard Lavilliers, Eliades Ochoa, Sofiane Saidi, Acid Arab et bien d’autres !

André Manoukian Quintet & les Balkanes…

Fort de ses valeurs Arméniennes, on sait que le théâtre Antique s’est souvent fait l’échos de ce pays aux talents variés. André sera accompagné d’un choeur de polyphonies Bulgares, lui-même au piano, la magie devrait opérer.

Pour cette 27ᵉ édition du festival, du 11 au 17 juillet, les soirées sont rythmées par les Moments Précieux, concerts intimistes dans la Cour de l’Archevêché (à 19h30) ; les Soirées Suds sur la majestueuse scène du Théâtre Antique (à 21h30) ; et les Nuits, côté Croisière, avec des DJ sets de la Sono mondiale (à 00h).

Samedi 16 juillet, une Nuit des Suds exceptionnelle (on y sera) au Parc des Ateliers, dans La Grande Halle, ancien entrepôt industriel réhabilité par LUMA Arles et la Région, avec trois concerts et des DJ sets sous les étoiles, jusqu’au bout de la nuit…

En journée : Scènes en Ville, Apéros Découvertes, Siestes Musicales, Salons de Musique, Repas au Jardin, Projections de films, Rencontres professionnelles, émissions de la Radio des Suds, Journée de sieste Buissonnière… se déclinent gratuitement, de 10h à 19h.

Oumou Sangaré le vendredi 15 juillet…

“Maman Oumou” va distiller la musique Malienne, toujours au théâtre antique. Cette féministe dans l’âme à la voix suave va faire retentir ses cordes vocales, un précieux moment à ne pas en douter.

La Perla & Lavilliers…Un 13 juillet !

Les 3 jeunes chanteuses de Bogota, vont ouvrir le bal musical de cette Amérique Latine, avant l’insoumis à la voix de crooner BL, pour les intimes “Nanard”. Encore une fois le théâtre Arlésien va se parer de ses plus belles couleurs musicales d’une scène sous les étoiles.

Eric Fontaine