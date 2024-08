Une belle programmation pour la nouvelle saison des Arts d’Azur au Broc

L’été n’est pas encore fini mais il est temps de penser à réserver des places de spectacles et de concerts ! La programmation de la nouvelle saison des Arts d’Azur du Broc dans les Alpes -Maritimes s’annonce particulièrement riche et variée. Des concerts, du théâtre, de l’humour, des spectacles pour le jeune public : il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous dès le 7 septembre avec le concert des Négresses vertes !

Des concerts

Outre celui des Négresses vertes, la salle des Arts d’Azur va accueillir de nombreux concerts tout au long de cette saison. Le 4 octobre, Demi Portion, le rappeur venu de Sète interprètera les titres de son album “Poids plume”. Le 9 novembre, Le Choeur de Chambre 1732 viendra fêter son dixième anniversaire au Broc. Le 7 décembre, Under Arrest rendra hommage à Gainsbourg. Le 19 décembre, place au gospel avec Gospel Dream. Le 15 mars, ce sera au tour de la comédienne Sandrine Bonnaire de monter sur scène : elle se livrera à une lecture musicale aux côtés du trompettiste Erik Truffaz. Enfin, le 7 juin, le Croosover session clôturera la saison musicale.

Des spectacles

Le 12 octobre, le Théâtre des évadés proposera “Splendeurs et misères”, une pièce se concentrant sur Lucien de Rubempré, l’un des personnages marquants de la Comédie humaine de Balzac. Le 19 octobre, la compagnie La scène déménage présentera “Les coups tordus”. Le 15 novembre, Donovan Haessy présentera son spectacle de magie. Le 22 novembre, “Fatale Carmen” revisitera le célèbre opéra de Bizet. Le 6 février, le public découvrira “Vel d’Hiv”, un seule-en-scène mise en scène par Alex Lutz. Le 8 mars, journée de la femme, il y a aura le spectacle musical, Music Hall Colette. Le 19 avril, on pourra applaudir sur scène Dominique Pinon et Catherine Arditi dans “La couleur des souvenirs”.

De l’humour

Le 21 septembre, Benjamin Tranier nous fera rire avec son spectacle “Félicitations et tout et tout”. Le 29 novembre, l’humoriste Pierre Thevenoux présentera son nouveau spectacle. Le 31 janvier, Simon Astier portera à la scène “Le discours” de Fabcaro.

Des spectacles pour le jeune public

Cette saison encore, Les Arts d’Azur vont proposer de nombreux spectacles pour le jeune public. Le 30 octobre, la compagnie Un poisson en avril présentera le spectacle “Lily”. Le 12 février, ce sera au tour de la compagnie Gorgomar de présenter le spectacle “Heureuse qui comme Armelle”. Le 22 mars, Marjorie Alziary présentera son conte musical “La mélodie de l’arbre”. Le 17 avril, Ben Herbert Larue clôturera la saison avec “L’Ogre en papier”.

Pour plus de renseignements sur la nouvelle saison : www.lesartsdazur.net

Les tarifs : de 10 à 25 euros. Abonnements 3 spectacles de 15 à 45 euros, 5 spectacles de 20 à 60 euros et pass passion de 35 à 100 euros.