Une belle programmation pour la nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace de Monaco

Dans quelques jours débutera la nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace de Monaco. Elle s’annonce particulièrement riche et éclectique, avec près de trente spectacles : des pièces très attendues avec de belles têtes d’affiche mais aussi des spectacles qui vont sûrement susciter la curiosité du public.

Dom Juan de Molière et plusieurs classiques revisités

Le 3 octobre, c’est “Dom Juan” qui ouvrira cette nouvelle saison. Macha Makeïeff proposera une mise en scène contemporaine de la célèbre pièce de Molière.

Plus tard dans la saison, Lorant Deutsch expliquera quelques-unes des expressions de la langue française dans « Romanesque », un seul-en-scène qui s’annonce instructif et plein d’humour. Dans un tout autre registre, le 12 novembre, la comédienne Anne Consigny sera elle aussi seule sur la scène du théâtre Princesse Grace pour dire les mots de Marguerite Duras dans “Un barrage contre le Pacifique”. En février, on pourra rire avec « pauvre Bitos ! Ou le dîner de têtes », une comédie grinçante et jubilatoire de Jean Anouilh.

Le mois de mars sera riche en classiques : William Mesguich mettra en scène « Richard III » de Shakespeare et la Comédie-Française fera son retour à Monaco avec le spectacle « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne. Ce sera les 1er et 2 mars au Grimaldi Forum.

« Art » de Yasmina Reza peut être comptée parmi les pièces contemporaines devenues de véritables classiques. Dans cette nouvelle mise en scène, on pourra voir sur scène Olivier saladin, Olivier Broche et François Morel.

Des pièces contemporaines

Parmi les temps forts de cette nouvelle saison, on retiendra la nouvelle création d’Alexis Michalik, « Passeport » en avril. La pièce « L’Effet Miroir » de Léonore Confino, nommée aux Molières 2024 de l’auteur(rice) francophone vivant(e) sera également très attendue. Le 21 novembre, Hector Obalk sera de retour au Théâtre Princesse Grace. Cette fois, il se propose de visiter toute l’histoire de l’art moderne en moins de deux heures, pour reprendre le titre de son spectacle. Le théâtre accueillera Paloma (Hugo Bardin), vainqueur de la saison 1 de Drag Race France. En février, Sébastien Azzopardi sera sur scène dans « Ma version de l’histoire », une pièce qu’il a écrite et mise en scène.

Sophie Marceau, Stéphane Freiss, Yvan Attal, François Berléand et bien d’autres comédiens de renom

Il ne fait aucun doute que de nombreuses pièces ayant eu du succès dans les théâtres parisiens la saison dernière vont très vite afficher complet à Monaco. En effet, il y aura du beau monde cette année sur la scène du Théâtre Princesse Grace.

Le 10 octobre, Michel Boujenah fera ses adieux aux Magnifiques. En novembre, Yvan Attal et Noémie Lvovsky seront à l’affiche de « Vidéo club ». Le 26 novembre, Stéphane de Groodt sera sur scène aux côtés de Pascal Demolon, Constance Dollé et Anne Benoît, dans « Un léger doute », une pièce loufoque et étonnante, qui avait ouvert le théâtre Anthéa d’Antibes la saison dernière. Le 9 janvier, Hugo Becker et Pierre Rochefort seront à l’affiche de la célèbre pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt, « Variations énigmatiques ».

En janvier, le Grimaldi Forum accueillera « La note » avec Sophie Marceau et François Berléand.

Richard Berry mettra en lumière quatre grandes affaires du Xxème siècle à travers le prisme de plaidoiries prononcées par de grands avocats. Ce sera le 23 janvier dans « L’audience est ouverte ».

En mars, on pourra applaudir Caterina Murino, Michel Fau et régis Laspalès dans « Piège pour un homme seul », une brillante comédie policière mise en scène par Michel Fau.

« Le cercle des poètes disparus » avec Stéphane Freiss sera aussi l’un des événements de la saison. Deux représentations sont prévues : les 23 et 24 avril.

Pour plus de renseignements sur les spectacles et pour réserver : www.tpgmonaco.mc