Une Sirène à Paris, Mathias Malzieu à Nîmes

Le film “Une Sirène à Paris” est sorti le 11 mars 2020…Inutile de vous dire, que le Covid-19 a eu le dernier mot, avant un Déconfinement, et un retour dans les salles progressif !. Mathias Malzieu, le chanteur du groupe rock “Dionysos”, est venu rencontrer son public à Nîmes (CGR Cinémas). Nous avons échangé des idées, autour de l’univers fantastique du réalisateur, auteur, compositeur, scénariste…

“La Sirène” issue, d’un univers “Fantastico-poétique” !.

Mathias Malzieu, continue l’exploration, d’un monde imaginaire, où s’entrechoquent les mots, les personnalités, les décors. L’histoire inattendue d’une Sirène aux pouvoirs maléfiques, sortant des eaux de la Seine, vient d’une idée du chanteur, suite aux inondations de 2016, et de sa période de convalescence, suite à sa greffe de moelle osseuse.

Après Jack et la mécanique du coeur, Mathias Malzieu poursuit dans le fantastique !

“Oui, j’explore encore les sentiments amoureux” précise t’il au public Nîmois venu nombreux, pour assister à la projection du film “Une Sirène à Paris”. “Si je dois donner une catégorie à ce film, c’est avant tout de l’artisanat, composé de bricolage, et de recherches sur l’image” ajoute t’il lorsque l’on évoque l’univers de Michel Gondry ou Jean-Pierre Jeunet, en guise d’inspiration.

Mathias Malzieu, un Montpelliérain aux ancêtres Nîmois !

“Ma famille du Sud, est composée par mon grand-père qui a vécu à Nîmes, mon père est à Montpellier, j’ai moi-même fait une partie de mes études dans cette ville !” évoque Mathias quand une dame, un peu intrusive lui demande ses influences et origines.

“Par contre, je crois que l’essentiel vient d’ailleurs, on me parle souvent de Tim Burton qui comme moi, a été influencé par Edgar Allan Poe, si celui-ci à Burbank (Californie), dès son plus jeune âge, s’évadait par la lecture de bande-dessinées, moi je faisais des incursions en salle de cinéma, parfois en cachette, j’ai été baigné dans une multitude d’univers dès mon plus jeune âge…” précise le chanteur-réalisateur après la projection de son film.

Nicolas Duvauchelle et Marilyn Lima, dans les rôles clés.

Le couple dans le film, véhicule plusieurs prismes et fonctions : La rencontre, l’observation, l’union sont des thèmes abordés. Le scénario, un brin fantasque, forge, l’identité des personnages principaux, dans un fil conducteur parfois hasardeux, malgré l’immense talent de Nicolas Duvauchelle, qui donne tout à cette histoire rocambolesque. Mathias Malzieu a bénéficié d’un casting riche en personnalité, Rossy de Palma, Romane Bohringer et Tcheky Karyo apportent un véritable plus, dans un assemblage de rôles secondaires…

Le film se regarde comme un conte onirique, la magie opère très bien dans le regard des enfants “J’ai du faire des priorités dans mon élan de création, entre le livre, l’album de Dionysos, le film, tout est arrivé en même temps, je suis heureux aujourd’hui de prendre du temps, pour vous rencontrer” s’exclamait Mathias lors des dédicaces face au public.

Eric Fontaine